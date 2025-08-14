Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:18

Лунная мантия скрывает секрет: новое открытие меняет представление об эволюции Луны

Китайские учёные выявили различия в составе мантии на ближней и обратной сторонах Луны

Китайские исследователи совершили революционное открытие, изучая образцы лунного грунта, доставленные автоматической станцией "Чанъэ-6" с обратной стороны Луны. Результаты, опубликованные в журнале Nature Communications, кардинально меняют существующие представления о внутреннем строении и эволюции нашего спутника. Ученые обнаружили значительные различия в составе лунной мантии на ближней и обратной сторонах Луны, что бросает вызов прежним научным моделям.

В ходе исследования было установлено, что базальт, взятый с места посадки "Чанъэ-6", произошел из лунной мантии — глубинного слоя Луны. Этот материал оказался значительно суше, беднее минералами и находится в более "восстановленном" состоянии, чем базальт, найденный на ближней стороне Луны.

Термин "восстановленный" в данном контексте означает, что вещества содержат крайне мало кислорода в химически связанной форме. Это может указывать на то, что материал мантии более древний и сохранился в своем "первозданном” виде, либо на то, что он претерпел изменения в результате мощного столкновения с метеоритом.

Единый "океан магмы”: загадка неоднородности Луны

Главный вопрос, который ставит новое открытие, звучит так: если Луна образовалась из единого, хорошо перемешанного "океана магмы", то почему ее мантия на глубине в сотни километров так сильно отличается с двух сторон? Эта загадка заставляет ученых переосмыслить существующие модели формирования Луны и искать ответы на новые, более сложные вопросы.

Существует несколько возможных объяснений наблюдаемой неоднородности. Во-первых, столкновение, породившее Луну, могло быть несимметричным, и обломки могли перемешаться не так хорошо, как предполагалось ранее. Во-вторых, уже после формирования Луны какое-то гигантское событие, например, падение огромного астероида, создавшего бассейн Южный полюс — Эйткен, откуда и взяты образцы, смогло фундаментально изменить химию мантии на целой половине спутника.

Окислительно-восстановительный потенциал: ключ к пониманию

"Окислительно-восстановительный потенциал планеты — ключевой показатель для понимания ее внутренних процессов и пригодности ее поверхности для жизни", — пояснил Ян Вэй из Института геологии и геофизики Китайской академии наук.

Эти результаты доказывают, что на глубине сотен километров ближняя и обратная стороны Луны все еще различаются. Эти различия могут дать ключ к пониманию геологической истории Луны и ее эволюции.

Ранее считалось, что различия между сторонами Луны в основном связаны с поверхностными процессами. Теперь же ученые видят, что они уходят глубоко в недра, что требует пересмотра существующих моделей. Это открытие открывает новые перспективы для исследования Луны и понимания ее сложной геологической структуры.

Технологический прогресс: освоение лунных ресурсов

Миссия "Чанъэ-6" представляет собой не только важный геологический прорыв, но и значительный технологический шаг вперед. Китайская лунная программа уже рассматривает практическое использование лунных ресурсов, например, изготовление строительных материалов из реголита (лунного грунта) для будущих баз и станций. Это демонстрирует стремление человечества к освоению космоса и использованию его ресурсов.

Китайское национальное космическое управление передало девять партий лунных образцов общей массой 125,42 г, включая 2,18 г с миссии "Чанъэ-5", в распоряжение семи организаций из шести стран. На основе этих ценных материалов уже опубликовано более 150 научных работ по всему миру, что подчеркивает важность международного сотрудничества в исследовании космоса.

Интересные факты о Луне:

  • Луна отдаляется от Земли со скоростью около 3,8 см в год
  • На Луне нет атмосферы, что делает ее уязвимой для космического излучения
  • Температура на Луне может колебаться от -173°C до +127°C
  • Сила тяжести на Луне составляет примерно 1/6 от земной.

Открытие китайских ученых о различиях в мантии Луны открывает новую главу в исследованиях нашего спутника. Это стимулирует новые исследования и позволяет взглянуть на Луну с новой перспективы, углубляя наше понимание ее происхождения и эволюции.

