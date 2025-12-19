Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Луна
Луна
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:38

Луна решила преподнести сюрприз: обнаружены следы процессов, невозможных в вакууме

В лунном грунте нашли магнетит со следами газов — РАН

На Луне нашли следы процессов, которые плохо укладываются в привычную картину "мертвого камня" и вечного вакуума. Речь идет о микрочастице окисленного минерала, чье происхождение, по версии исследователей, связано с вулканическими газами. Об этом сообщает "ЮФ" со ссылкой на результаты изучения лунного грунта.

Что обнаружили в образцах "Чанъэ-5"

Российские ученые исследовали лунный реголит, доставленный китайской станцией "Чанъэ-5", и нашли микроскопическую частицу магнетита. В материале отмечается, что на этой частице зафиксированы следы древних вулканических газов, которые могли участвовать в ее формировании.

Открытие описывается как находка "того, чего там быть не может", потому что магнетит представлен как окисленный минерал. В условиях безвоздушной среды Луны, подчеркивается в публикации, подобные образования выглядят нетипично и требуют объяснения через альтернативные механизмы.

Почему "ржавчина в вакууме" меняет картину Луны

В "ЮФ" указывается, что магнетит, согласно логике авторов, не должен формироваться и сохраняться в условиях, где отсутствует атмосфера. Поэтому исследователи связывают его происхождение с облаком вулканических газов, в котором могли идти реакции окисления. Из этого делается вывод, что на Луне в прошлом не только происходила вулканическая активность, но и могло существовать подобие атмосферы.

Отдельно упоминаются лунные фумаролы: ученые констатировали, что их существование указывает на процессы, связанные с выходом газов. В публикации это трактуется как дополнительный аргумент в пользу того, что лунная среда в прошлом могла быть более "живой" в геологическом смысле, чем принято считать.

Зачем это важно для будущих лунных баз

Авторы материала подчеркивают прикладной смысл вывода о фумаролах. По их оценке, такие процессы могут быть связаны с формированием месторождений полезных ископаемых, возникающих благодаря воздействию вулканических газов.

В "ЮФ" отмечают, что это важно в контексте планов по строительству лунных баз. Если наличие подобных ресурсов подтвердится, это позволит добывать часть необходимого на месте, а не доставлять все с Земли, что влияет на логику и стоимость будущей инфраструктуры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Слабый хват повышает риск слепоты на 25% — ACER сегодня в 7:55
Разрыв на части: почему слабые мышцы и плохое зрение оказались звеньями одной цепи

Ученые связали слабый хват с повышенным риском возрастной макулярной дегенерации. В исследовании объяснили, какие процессы могут стоять за этой связью.

Читать полностью » Пророчество о конце света в сентябре не сбылось — пастор Мхлакела сегодня в 7:23
Люди продавали имущество и ждали вознесения: что творилось в сети после пророчества о конце света

В 2025 году человечеству трижды предрекали конец света. Апокалипсис не наступил, но последствия этих пророчеств оказались вполне реальными.

Читать полностью » Мозг просыпается раньше будильника из-за кортизола — сомнологи сегодня в 7:21
Утренний кошмар или знак здоровья: что на самом деле значит пробуждение до будильника

Почему мы иногда просыпаемся за минуты до будильника и что это говорит о сне? Разбираем работу биологических часов и способы настроить их правильно.

Читать полностью » Инверсионные следы самолётов усилили парниковый эффект атмосферы — Earth сегодня в 5:19
Воздух больше не прозрачен: самолёты оставляют отпечатки, которые не стираются

Самолёты нагревают планету не только через CO₂. Учёные выяснили, как скрытые инверсионные следы в облаках усиливают климатический эффект авиации.

Читать полностью » Шабти из гробницы Таниса указали на захоронение фараона Шошенка III — Popular Mechanics сегодня в 3:12
Фараон, которого лишили собственной вечности: гробница рассказала больше, чем хроники

Необычная находка в Танисе помогла раскрыть имя фараона и объяснить, почему его тело оказалось в чужой гробнице, изменив представления учёных.

Читать полностью » Под Гренландией выявили резкие перепады температуры в недрах Земли — PNAS вчера в 22:47
Подо льдом Гренландии нашли то, о чём предпочитали молчать — уровень моря может пойти иначе

Учёные заглянули под ледяной щит Гренландии и обнаружили скрытые тепловые процессы, которые могут изменить прогнозы повышения уровня Мирового океана.

Читать полностью » Палеонтологи обнаружили крупнейшее скопление дюгоней в Катаре — PeerJ вчера в 21:19
Мёртвое море под живой пустыней: находка, которая меняет прошлое Персидского залива

Под песками Катара учёные нашли сотни останков морских коров. Эта находка раскрывает забытое прошлое Персидского залива и его древние экосистемы.

Читать полностью » Ранние признаки сердечной недостаточности нашли в ногах — Университет Торонто вчера в 17:19
Ноги выдали слабое сердце: революционный метод диагностики ловит болезнь за годы до симптомов

Учёные Университета Торонто предполагают, что ранние признаки сердечной недостаточности могут проявляться в сосудах ног задолго до изменений сердца на МРТ.

Читать полностью »

Новости
Общество
Температура ниже 18°C дает право на перерасчет за отопление — Бондарь
Общество
Студенты МГСУ строят свой новый кампус вместе с Capital Group — пресс-служба НИУ МГСУ
Красота и здоровье
Какао защищает сосуды при сидячей работе — ученые Университета Бирмингема
Красота и здоровье
Жирный сыр снизил риск деменции на 13% — Neurology
Наука
Апноэ сна ускоряет старение сердца показали на модели — учёные
Авто и мото
Цены на новые авто с АКП начинаются с двух миллионов рублей — Autonews
Мир
Отказ в сексе признали эмоциональным насилием в Гане — Ghana Web
ЮФО
Гадюка год скрывалась в стенах дома на Кубани — Baza
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet