Луна решила преподнести сюрприз: обнаружены следы процессов, невозможных в вакууме

На Луне нашли следы процессов, которые плохо укладываются в привычную картину "мертвого камня" и вечного вакуума. Речь идет о микрочастице окисленного минерала, чье происхождение, по версии исследователей, связано с вулканическими газами. Об этом сообщает "ЮФ" со ссылкой на результаты изучения лунного грунта.

Что обнаружили в образцах "Чанъэ-5"

Российские ученые исследовали лунный реголит, доставленный китайской станцией "Чанъэ-5", и нашли микроскопическую частицу магнетита. В материале отмечается, что на этой частице зафиксированы следы древних вулканических газов, которые могли участвовать в ее формировании.

Открытие описывается как находка "того, чего там быть не может", потому что магнетит представлен как окисленный минерал. В условиях безвоздушной среды Луны, подчеркивается в публикации, подобные образования выглядят нетипично и требуют объяснения через альтернативные механизмы.

Почему "ржавчина в вакууме" меняет картину Луны

В "ЮФ" указывается, что магнетит, согласно логике авторов, не должен формироваться и сохраняться в условиях, где отсутствует атмосфера. Поэтому исследователи связывают его происхождение с облаком вулканических газов, в котором могли идти реакции окисления. Из этого делается вывод, что на Луне в прошлом не только происходила вулканическая активность, но и могло существовать подобие атмосферы.

Отдельно упоминаются лунные фумаролы: ученые констатировали, что их существование указывает на процессы, связанные с выходом газов. В публикации это трактуется как дополнительный аргумент в пользу того, что лунная среда в прошлом могла быть более "живой" в геологическом смысле, чем принято считать.

Зачем это важно для будущих лунных баз

Авторы материала подчеркивают прикладной смысл вывода о фумаролах. По их оценке, такие процессы могут быть связаны с формированием месторождений полезных ископаемых, возникающих благодаря воздействию вулканических газов.

В "ЮФ" отмечают, что это важно в контексте планов по строительству лунных баз. Если наличие подобных ресурсов подтвердится, это позволит добывать часть необходимого на месте, а не доставлять все с Земли, что влияет на логику и стоимость будущей инфраструктуры.