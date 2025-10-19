Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Луна ночью
Луна ночью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:27

Космическая лотерея: астероид 60 метров в диаметре может врезаться в Луну

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году с вероятностью удара 4%

Астероид 2024 YR4 прошлой зимой взорвал инфополе: по первым оценкам шанс его столкновения с Землёй достигал 3 процента. Затем орбиту уточнили — угрозу для планеты сняли. Но осталась другая интрига: вероятность удара по Луне в декабре 2032 года сейчас оценивается в 4 процента. Это немного, но достаточно, чтобы заранее обсудить сценарии — от мягкого отклонения до радикального уничтожения — и сроки, в которые человечество реально успеет среагировать.

Что мы знаем точно

Диаметр 2024 YR4 оценивается примерно в 60 метров (погрешность ~10%). Масса — главный неизвестный параметр: диапазон колоссальный — от 51 до более чем 711 миллионов килограммов. Именно масса определяет, какой импульс нужен для безопасного отклонения. Чем раньше будет выполнено вмешательство, тем меньшее изменение скорости потребуется, а значит — тем дешевле и безопаснее миссия.

Почему лунный удар нежелателен

Луна — не "мягкая подушка". Столкновение тела десятков метров способно выбросить в околоземное пространство огромное облако фрагментов. На несколько дней поток микрометеоритов у Земли может возрасти в сотни и даже тысячу раз. Для наблюдателей на поверхности это великое "звёздное шоу", но для спутников и пилотируемых орбитальных платформ — критический риск повреждений.

Орбитальная неопределённость и разведка

Главная техническая проблема — плотность и, следовательно, масса. Без них нельзя точно рассчитать требуемый импульс. Разведывательная миссия с близким пролётом к 2024 YR4 позволила бы измерить массу по гравитационному воздействию и радионавигации, а также уточнить форму, вращение и состав. Оптимальное окно — около 2028 года. Но спроектировать, изготовить и запустить специализированный аппарат за три года — вызов на грани возможного. Альтернатива — переориентация уже летящих аппаратов, но это почти всегда означает отказ от запланированных научных целей и сложные манёвры.

Кого можно развернуть "с полдороги"

Рассматриваются идеи задействовать расширенную миссию OSIRIS-APEX (она летит к Апофису) или перенацелить "Психею" на подлётную разведку. Обсуждается и "Янус", законсервированный микрозондовый проект. Но любой из этих вариантов потребует критического пересмотра траекторий и целей, а точность оценки массы всё равно останется ограниченной, если не удастся выполнить длительное сопровождение астероида.

Два базовых пути: отклонить или уничтожить

Отклонение (предпочтительно)

Лёгкое изменение скорости на доли миллиметра в секунду за годы до сближения уведёт тело мимо Земли-Луны. Но для "прицельного" импульса нужна масса. Ошибка в расчётах способна сместить траекторию в неблагоприятную область и увеличить риски.

Уничтожение (крайняя мера)

  1. Кинетический "разнос": массированный удар(ы), дробящий объект на фрагменты порядка 10 метров и меньше. DART уже показал управляемое изменение орбиты, но именно "раскрошить" — задача сложнее, особенно с контролем распределения обломков. 2) Ядерный подрыв на оптимальной высоте над поверхностью (airburst). Оценки показывают, что заряд порядка 1 мегатонны способен гарантированно "вывести из строя" 2024 YR4 в широком диапазоне масс. Но это не только техника, это политика и право: режимы нераспространения, запреты на ядерные испытания и международная координация.

Таблица "Сравнение" сценариев

Критерий Отклонение Кинетическое разрушение Ядерный подрыв
Момент вмешательства Как можно раньше 1-2 года до события Месяцы-год до события
Зависимость от массы Высокая Средняя Низкая
Риск вторичных осколков Минимальный Средний/высокий Высокий, но управляемый высотой
Политико-правовые риски Низкие Низкие Высокие
Технологическая готовность Средняя (есть наработки) Средняя Теоретически обосновано, операционно не проверено

Советы шаг за шагом (HowTo): как повысить готовность

  1. Разведка массы. В 2026–2029 годах — организовать ближний пролёт малым зондом-"весами" (радиосвязь, лазерная дальнометрия, фотометрия вращения).

  2. Моделирование. Обновлять ковариации орбиты по мере каждого астрометрического окна наблюдений, добавляя радарные данные при сближениях.

  3. Подготовка "кинетика". Проработать типовой тяжёлый ударный блок с самостоятельным наведением и пакетом малых сопутчиков-измерителей.

  4. "План Б". Оценить правовые рамки ядерного варианта: международный мандат, режим верификации, высота подрыва, защита космической инфраструктуры.

  5. Защита орбитального парка. Разработать процедуры перевода спутников в "штормовой режим" на дни повышенного метеороидного фона.

А что если угрозу снимут к 2028-му?

Такое развитие вероятно: уточнения астрометрии обычно уменьшают риск. Но сделанные к тому моменту наработки — не зря: это универсальные инструменты планетарной защиты, пригодные для других NEO-объектов. И наоборот: если риск подтвердится, у нас будут средства и время.

Плюсы и минусы вариантов (практический срез)

Вариант Плюсы Минусы
Отклонение Минимум обломков; политически приемлемо Критично знать массу; ранний старт
Кинетическое разрушение Технологически реалистично; неядерно Трудно контролировать поле фрагментов
Ядерный подрыв Энергетический запас на любой плотности Правовые/имиджевые барьеры; риски ЭМИ и обломков

FAQ

Какое сейчас окно принятия решений?
Критические вехи — 2028 год (разведка/уточнение орбиты) и 2030-2032 годы (окна стартов для перехвата или подрыва).
Насколько велик 2024 YR4?
Около 60 м в поперечнике, но плотность неизвестна, из-за чего масса плавает почти на порядок.
Опасен ли ядерный взрыв в космосе для Земли?
Наземной опасности нет, но возможны эффекты на орбитальной технике и сложные правовые последствия.
Почему бы не подождать?
Чем позже — тем больше нужен импульс, тем дороже и рискованнее миссия.
А если всё-таки удар по Луне?
Готовятся протоколы защиты спутников и станций на дни повышенного метеороидного потока.

Мифы и правда (ClaimReview)

Миф: если не грозит Земле — можно игнорировать.
Правда: лунный удар способен кратно увеличить метеороидный фон у Земли и повредить инфраструктуру на орбите.
Миф: ядерный вариант — фантастика.
Правда: физически реализуем; барьер — политико-правовой и операционный опыт.
Миф: для отклонения всегда достаточно "чуть-чуть подтолкнуть".
Правда: без точной массы "чуть-чуть" легко окажется слишком мало или опасно много.

Исторический контекст

Планетарная защита прошла путь от концепций 1960-х (на фоне испытаний вроде Starfish Prime) до практики 2020-х, когда DART впервые измеримо изменил орбиту астероида кинетическим ударом. Следующие шаги — миссии-"буксиры", демонстрации гравитационного трактора и отработанные "типовые" перехватчики.

Три факта

Разница в оценке массы 2024 YR4 — более чем в 10 раз; без её уточнения точного импульса не рассчитать.

При старте за 2-3 года до окна 2032-го даже малый Δv уведёт объект мимо Луны.

"Звёздный ливень" после лунного удара — зрелище, но и риск для сотен спутников одновременно.

