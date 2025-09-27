Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Луна
Луна
© Designed by Freepik is licensed under public domain
Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:40

Лунный детектив раскрыт: как один маленький камень заставил переписать учебники астрономии

Камень с Аполлона-17 переписал хронологию столкновений в Солнечной системе

Более полувека назад экипаж "Аполлона-17" доставил на Землю небольшой камень с Луны. Никто тогда и предположить не мог, что именно этот образец спустя десятилетия изменит представления учёных о ранней истории Луны и даже всей Солнечной системы.

Речь идёт о фрагменте, известном как образец 76535. Его возраст и особенности строения вызвали массу вопросов. Новые исследования показали, что этот небольшой камень хранит в себе свидетельства грандиозных событий, произошедших более 4 миллиардов лет назад.

Тайна образца 76535

Известно, что этот фрагмент сформировался на глубине около 50 километров под поверхностью Луны. Однако на нём нет следов разрушительных ударов, которые обычно сопровождают выброс таких глубинных пород наружу.

Долгое время считалось, что единственным объяснением может быть колоссальный удар, образовавший котловину Эйткен на Южном полюсе. Но в этой гипотезе оставалась проблема: как фрагмент оказался в месте посадки "Аполлона-17"? Для этого требовался бы ещё один мощный удар, но он неизбежно оставил бы на камне следы, которых нет.

Новое объяснение

Группа исследователей под руководством планетолога Эвана Бьоннеса из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса предложила иной сценарий. Используя компьютерные модели, они показали, что камень мог быть поднят на поверхность при формировании бассейна Ясности — огромного кратера на видимой стороне Луны.

"Этот камень, может быть, и небольшой, но он хранит огромную историю о ранней истории Луны", — сказал Эван Бьоннес.

По результатам моделирования, именно на поздней стадии формирования кратера происходил своеобразный "коллапс" пород, когда материал из глубины поднимался к поверхности относительно плавно, не разрушаясь. Так образец 76535 мог оказаться доступным для астронавтов.

Хронология, уходящая в прошлое

Ключевым выводом стало уточнение датировки столкновения. Согласно новым данным, бассейн Ясности возник около 4,25 миллиарда лет назад. Это примерно на 300 миллионов лет раньше, чем предполагалось ранее. Такой сдвиг меняет общую картину ранней истории Луны.

"Отодвигая Ясность назад во времени, мы сдвигаем всю хронологию крупных столкновений в Солнечной системе", — отметил Бьоннес.

Это открытие затрагивает не только Луну. Ведь именно её поверхность учёные используют как "летопись" бомбардировок Земли и других планет, поскольку древние следы на Земле почти полностью стёрты тектоническими процессами.

Сравнение гипотез

Гипотеза Суть Недостатки Новые данные
Удар котловины Эйткен Камень выброшен с глубины при образовании кратера на дальней стороне Требуется повторный удар для доставки к месту посадки "Аполлона-17" Не подтверждается состоянием образца
Удар бассейна Ясности Камень поднят в ходе "коллапса" пород при формировании кратера Нет существенных Совпадает с химией и текстурой образца, моделями столкновений

Советы шаг за шагом: как работают планетологи

  1. Сначала проводится химический анализ образца — он показывает глубину формирования.

  2. Изучается текстура поверхности — есть ли следы ударов.

  3. Сравниваются данные с другими образцами и геологией Луны.

  4. Используются компьютерные модели для проверки гипотез.

  5. Итоги сопоставляются с историей Солнечной системы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: связывать происхождение образца только с крупнейшими кратерами.

  • Последствие: противоречия между наблюдениями и теорией.

  • Альтернатива: учитывать локальные процессы и моделировать различные сценарии столкновений.

А что если…

А что если многие другие крупные бассейны Луны также старше, чем считается? В таком случае придётся пересматривать не только её историю, но и скорость эволюции всей внутренней части Солнечной системы.

Плюсы и минусы новой версии

Плюсы Минусы
Простое и локальное объяснение Требует уточнения по другим бассейнам
Совпадает с компьютерными моделями Нужны дополнительные образцы
Даёт новый взгляд на историю Земли Спорный вопрос для части научного сообщества

FAQ

Как определяется возраст лунных кратеров?
Возраст устанавливается по радиометрическим датировкам пород и моделированию процессов столкновений.

Почему изучение Луны важно для Земли?
На Луне сохранились следы древних ударов, по которым можно восстановить историю бомбардировок Земли.

Что лучше для анализа — химия или моделирование?
Оба метода нужны: химия показывает глубину происхождения, моделирование — процесс выброса пород.

Мифы и правда

  • Миф: образцы "Аполлона" изучены полностью.

  • Правда: современные методы позволяют извлекать из них новые данные даже спустя десятилетия.

  • Миф: Луна перестала подвергаться ударам после своего формирования.

  • Правда: крупные столкновения происходили ещё спустя сотни миллионов лет.

  • Миф: небольшой камень не может многое рассказать.

  • Правда: образец 76535 стал ключом к новой хронологии Луны.

3 интересных факта

  1. Образец 76535 астронавты подняли просто как "обычный камень", не предполагая его ценности.

  2. Компьютерное моделирование сегодня способно воспроизвести даже поздние стадии формирования кратеров.

  3. Многие современные миссии на Луну планируют искать именно "неуместные" камни на поверхности.

Исторический контекст

1972 год: миссия "Аполлон-17" доставила образец 76535.

1990-е: первые попытки объяснить его происхождение через котловину Эйткен.

2000-е: развитие компьютерного моделирования лунных столкновений.

2024 год: исследование в Geophysical Research Letters, пересмотревшее дату бассейна Ясности.

