Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:51

Лунные оползни: ключ к раскрытию тайн, которые могут ускорить колонизацию Луны

NASA анализирует последствия лунных оползней для безопасности космонавтов

Спустя более полувека после последней пилотируемой миссии на Луну программа "Аполлон" продолжает удивлять новыми открытиями. Свежие результаты исследования предоставляют уникальные данные о светлой мантии — яркой полосе на поверхности Луны, которая, как считается, является остатком древнего оползня.

Загадка светлой мантии

Светлая мантия, расположенная у подножия Южного массива, привлекала внимание учёных с момента своего открытия. Эта мантия считается следствием оползня, однако точные причины её образования остаются неясными. Возможные объяснения включают падение астероида, обломки горы или сейсмическую активность. Несмотря на это, орбитальные фотографии могут предоставить лишь ограниченную информацию.

Недавно учёные начали изучать образцы породы, собранные "Аполлоном-17", которые были распечатаны впервые за 50 лет. Это открывает новые горизонты для понимания геологии Луны.

Ведущие исследования

Исследование возглавила Джулия Магнарини, специалист по геологии Луны и других небесных тел. Она подчеркивает важность продолжения изучения образцов миссии "Аполлон", чтобы подготовить людей к возвращению на Луну.

"Это исследование — способ продолжить наследие миссий "Аполлон", обеспечивая мост к запланированной программе "Артемида", — отмечает Магнарини.

В ходе работы учёные извлекли керны из светлой мантии, которые стали частью 110,5 килограммов лунного грунта, доставленного на Землю "Аполлоном-17". Это больше, чем в любой другой миссии, и, хотя часть материала была изучена, значительное количество сохранили для будущих исследований.

Технологические достижения

"NASA проявило большую дальновидность во время миссии "Аполлон", сохранив некоторые образцы для будущих исследований", — добавляет Джулия Магнарини.

Благодаря современным технологиям, таким как микро-КТ, учёные теперь могут исследовать образцы в мельчайших деталях. Используя сканы, команда проанализировала содержимое образцов, уделяя особое внимание обломкам, отколовшимся от склона Южного массива.

"Обломки многое говорят нам о процессе формирования оползня и о том, как перемещался содержащийся в нём материал", — объясняет Джулия.

Исследования показывают, что более тонкий материал, покрывающий обломки, происходит из самого обломка, что указывает на то, что они разрушились и способствовали движению оползня.

Хотя точная причина оползня ещё не установлена, одна из гипотез предполагает, что он мог быть вызван падением астероида, образовавшего кратер Тихо. В результате удара множество тонны лунного грунта были выброшены на тысячи километров, формируя вторичные кратеры, которые можно увидеть до сих пор.

Исследования продолжаются, и учёные сосредоточены на изучении геологической истории Луны.

"Мы изучаем возможность того, что часть материала, выброшенного при образовании Тихо, могла спровоцировать оползень, который в конечном итоге сформировал светлую мантию", — заключает Джулия Магнарини.

