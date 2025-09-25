Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Осенняя грядка под укрытием
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:15

Луна управляет урожаем: вот какие дни осенью решают судьбу сада

Садоводы Тверской области используют лунный календарь для посадок и обрезки осенью

Осень в Тверской области — это не только пора уборки урожая, но и время подготовки сада к зиме. Лунный календарь помогает садоводам выбирать наиболее благоприятные дни для работ, чтобы растения легче переносили холода и весной начинали расти с новыми силами.

Почему стоит учитывать лунный календарь

Луна влияет на сокодвижение и обменные процессы в растениях. В дни растущей Луны энергия направлена вверх, а в убывающей — к корням. Учитывая эти периоды, можно повысить урожайность и укрепить здоровье растений.

Благоприятные дни осенью в Тверской области

Сентябрь

  • Посадка озимого чеснока и лука — на убывающей Луне.

  • Сбор урожая яблок и груш — в дни растущей Луны для лучшего хранения.

  • Обрезка кустов и санитарная чистка сада — на убывающей Луне.

Октябрь

  • Посадка ягодных кустов (смородина, крыжовник) — на растущей Луне.

  • Внесение удобрений и перекопка почвы — в дни убывающей Луны.

  • Прививка плодовых деревьев — в нейтральные дни (близкие к новолунию).

Ноябрь

  • Мульчирование и укрытие растений — на убывающей Луне.

  • Сбор последних поздних сортов капусты и корнеплодов — на растущей Луне.

  • Заготовка черенков для весенней прививки — в полнолуние.

Сравнение: осенняя и весенняя работа в саду

Сезон Основные задачи Особенности
Осень Подготовка к зиме, обрезка, укрытие Работы больше сосредоточены на защите растений
Весна Посев и посадка, формировка Основное внимание — росту и развитию

Советы шаг за шагом: как использовать лунный календарь

  1. Заранее составьте список работ.

  2. Отметьте благоприятные и неблагоприятные дни.

  3. Планируйте посадки и пересадки на растущую Луну.

  4. Работы с корнями и почвой выполняйте на убывающей.

  5. Следите за прогнозом погоды в регионе — лунные фазы должны сочетаться с климатом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадка деревьев в неблагоприятные дни.
    → Последствие: плохая приживаемость.
    → Альтернатива: дождитесь растущей Луны.

  • Ошибка: обрезка при растущей Луне.
    → Последствие: длительное заживление.
    → Альтернатива: санитарную обрезку делать на убывающей.

А что если…

А что если не учитывать Луну? Урожай всё равно будет, но растения могут чаще болеть, хуже храниться и медленнее приживаться после пересадок.

Плюсы и минусы лунного календаря

Плюсы Минусы
Простое руководство для планирования работ Требует дисциплины и учёта фаз
Увеличивает шансы на хороший урожай Не всегда совпадает с погодными условиями
Подходит для всех культур Для крупных хозяйств сложнее соблюдать

FAQ

Можно ли проводить посадку в новолуние?
Лучше воздержаться — это неблагоприятный период.

Когда лучше вносить удобрения осенью?
На убывающей Луне, ближе к концу сентября и октябрю.

Можно ли обрезать плодовые деревья в полнолуние?
Нет, это рискованно — раны будут заживать медленно.

Мифы и правда

  • Миф: Луна влияет только на приливы.
    Правда: она также влияет на биологические процессы растений.

  • Миф: можно игнорировать календарь, если использовать удобрения.
    Правда: подкормки работают лучше в правильные периоды.

  • Миф: все растения одинаково реагируют на Луну.
    Правда: корнеплоды и надземные культуры требуют разного подхода.

3 интересных факта

  1. В Тверской области традиционно учитывали Луну при посадке картофеля и чеснока.

  2. В полнолуние сокодвижение максимально, поэтому лучше не проводить пересадку.

  3. По народным приметам, уборка урожая на растущей Луне способствует долгому хранению.

