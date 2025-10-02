Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:27

Робопсы против Луны: почему колёса больше не спасают в космосе

Китайские учёные испытывают роботов-собак для освоения Луны в пещере Хэйлунцзяна

Исследователи факультета компьютерных наук Пекинского университета тестируют необычных роботов-собак, которые в будущем могут помочь человечеству освоить Луну. Первые испытания проходят не на орбите и не в лаборатории, а в природной лавовой пещере в провинции Хэйлунцзян. Место выбрано не случайно: его условия во многом напоминают то, что ожидает аппараты на лунной поверхности и в подземных полостях.

Почему именно роботы-собаки?

Традиционные луноходы и колесные марсоходы доказали свою эффективность, но они имеют ограничения. Каменистая местность, обвалы и резкие перепады рельефа могут сделать работу классических платформ почти невозможной. Именно поэтому китайские ученые решили использовать четвероногие платформы нового поколения.

В Хэйлунцзяне испытывают два прототипа. Один из них вдохновлен строением муравьеда: у него гибкая манипуляторная рука и прочное шасси. Такой робот способен и перемещаться, и брать пробы, и проводить геодезическую съемку. Второй вариант — колесная платформа с усиленными системами стабилизации, которая может работать там, где даже собака-робот рисковала бы застрять.

"Лавовые трубки могут стать основой будущих лунных баз", — отметили китайские специалисты.

Сравнение прототипов

Прототип Основная особенность Задачи
"Муравьед" Манипулятор + жесткая платформа Сбор проб, геодезия, исследование рельефа
Колесный разведчик Усиленная проходимость Передвижение по лавовым туннелям, картографирование

Советы шаг за шагом: как создают робота для Луны

  1. Изучают геологические данные о поверхности Луны и возможных местах посадки.

  2. Выбирают природные аналоги на Земле (лавовые пещеры, пустыни, кратеры).

  3. Разрабатывают робота с учетом низкой гравитации и перепадов температуры.

  4. Проводят испытания в максимально приближенных условиях.

  5. Моделируют возможные сценарии отказов и проверяют системы автономного управления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: создание робота без учета лунной пыли.
    Последствие: отказ механизмов из-за абразивного воздействия.
    Альтернатива: использование герметичных приводов и специальных фильтров.

  • Ошибка: reliance только на солнечные батареи.
    Последствие: остановка в периоды "лунной ночи" (до 14 земных суток).
    Альтернатива: добавление радиоизотопных источников энергии.

  • Ошибка: отсутствие систем самовосстановления связи.
    Последствие: потеря контроля при исследовании подземных туннелей.
    Альтернатива: ретрансляторы и автономные навигационные алгоритмы.

А что если…?

Что будет, если роботы подтвердят пригодность лавовых трубок для строительства базы? В таком случае первые пилотируемые миссии смогут обосноваться не на поверхности, а под землей. Это обеспечит защиту от радиации, микрометеоритов и экстремальных температур, которые колеблются от +120°C днем до -170°C ночью.

Плюсы и минусы технологий

Плюсы Минусы
Высокая автономность Ограниченный срок службы батарей
Возможность проникать в лавовые туннели Высокая стоимость разработки
Универсальность инструментов Риск отказа в экстремальных условиях
Защита людей от риска Сложности в доставке на Луну

FAQ

Как выбрать подходящий тип робота для Луны?
Зависит от задач: колесный подойдет для картографии, а робот с манипулятором — для анализа грунта.

Сколько стоит разработка подобного аппарата?
По оценкам экспертов, создание прототипа обходится в десятки миллионов долларов.

Что лучше для будущей базы — купола на поверхности или лавовые трубки?
Лавовые трубки предпочтительнее из-за естественной защиты от радиации и перепадов температур.

Мифы и правда

  • Миф: на Луне невозможно построить базу.
    Правда: современные технологии позволяют использовать природные укрытия.

  • Миф: роботы не заменят человека.
    Правда: они не заменяют, а расширяют возможности экипажа, снижая риски.

  • Миф: все разработки делаются только для науки.
    Правда: освоение Луны имеет и стратегическое значение — ресурсы, гелий-3, престиж.

Три интересных факта

  1. Каждая лавовая трубка на Луне может тянуться на десятки километров.

  2. Гравитация Луны в 6 раз меньше земной, поэтому роботы могут нести больше оборудования.

  3. Подземные базы защищены лучше, чем любые конструкции на поверхности.

Исторический контекст

  • 1960-е: СССР и США начали гонку за Луну.

  • 1969: первая высадка человека на Луну.

  • 2000-е: появление новых концепций обитаемых станций.

  • 2020-е: активные исследования роботов-разведчиков и концепции лунных баз.

  • 2030-е (прогноз): возможное начало пилотируемого строительства в лавовых трубках.

