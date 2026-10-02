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Поверхность Нептуна
Поверхность Нептуна
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:56

Человечество готовится покинуть Землю: главная проблема будущих колонистов оказалась не в технологиях

Техническая возможность создания обитаемых баз на Луне и Марсе станет реальностью уже в ближайшие десятилетия, однако главной преградой для экспансии может стать биологическая и психологическая несовместимость человека с внеземными условиями, рассказал NewsInfo старший научный сотрудник отдела звездной астрофизики ГАИШ МГУ, кандидат физико-математических наук Марат Абубекеров. По словам эксперта, современное поколение станет свидетелем первых шагов по превращению человечества в межпланетный вид.

Ранее астроном Ананьева заявляла, что люди будущего неизбежно научатся жить вне Земли, адаптируясь к новым условиям среды. Подобные перспективы рассматриваются учеными как логичный этап эволюции цивилизации.

При этом цена такой мечты способна ошеломить не только финансово, но и с точки зрения необходимых технологических ресурсов.

Абубекеров отметил, что первоочередной задачей является освоение Луны, где планируется отработка систем жизнеобеспечения и добычи ресурсов для создания самодостаточных поселений. Ключевую роль в этом процессе играют частные инициативы, в частности проекты Илона Маска. Его новая сверхтяжелая ракета Starship, способная выводить на орбиту до 100 тонн груза, спроектирована именно для логистической поддержки марсианских и лунных миссий.

Параллельно с этим ведется разработка роботизированных комплексов, которые должны подготовить плацдарм до прибытия первых колонистов. Для обеспечения таких баз энергией специалисты рассматривают ядерные реакторы и другие автономные источники питания.

"Предположим, что уровень технологий такой, что эти задачи решены. Техническая сторона вопроса решена. Остается термин инкогнито — сам человек. Сдюжит ли психика человека, сдюжит ли организм человека для таких задач?", задался вопросом физик.

Специалист подчеркнул, что человеческий организм формировался в условиях земной гравитации, давления и радиационного фона в течение миллионов лет. На Марсе и Луне эти параметры кардинально отличаются, что неизбежно приведет к физиологической трансформации переселенцев.

Опыт длительного пребывания на орбите показывает, что отсутствие привычной нагрузки губительно для опорно-двигательного аппарата. В частности, марсианская гравитация не дает тканям шанса на сохранение привычной плотности, вызывая атрофию мышц и деградацию костной ткани.

"Люди, которые даже адаптируются к планетам, останутся ли они людьми — непонятно. И смогут ли они обратно вернуться в колыбель? И смогут ли они здесь жить?", — отмечает эксперт.

Помимо физиологии, остро стоит вопрос психологической устойчивости. Удаленность от Земли на миллионы километров превратит первых поселенцев в "космических робинзонов", отрезанных от привычного социума.

Ученые уже сегодня исследуют, как когнитивные процессы в космосе ищут опору в условиях, где отсутствуют земные ориентиры. Тем не менее, эксперт уверен, что тяга к расширению горизонтов, о которой говорили Константин Циолковский и Жюль Верн, заставит человечество продолжать попытки экспансии. Несмотря на суровые условия, ученые ищут способы сделать внеземную среду обитаемой.

Проверено экспертом: эксперт в области астрономии Алексей Морозов, эксперт в области астрономии Наталья Орлова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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