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Ученые объяснили формирование тонкой атмосферы Луны
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Как образуется разреженная атмосфера Луны: новое исследование раскрывает механизм формирования экзосферы

Ученые объяснили формирование тонкой атмосферы Луны

Группа исследователей из Массачусетского технологического института и Чикагского университета представила результаты нового исследования, которое объясняет, как образуется разреженная атмосфера Луны. Ученые назвали этот процесс "продуктом ударного испарения".

Работа была опубликована в журнале Science Advances и кратко освещена на сайте Phys.org. Луна не имеет полноценной атмосферы, как на Земле, и дыхание на ее поверхности невозможно. Тем не менее, на Луне есть экзосфера - тонкая и разреженная оболочка, прилегающая к ее поверхности.

Ранее полагали, что экзосфера образуется в результате космического выветривания. В новом исследовании ученые изучили образцы лунного грунта, собранные в ходе миссий "Аполлон". Обнаружилось, что поверхность Луны подвергается постоянным метеоритным ударам на протяжении 4,5 миллиардов лет.

"Эти удары поднимают частицы лунного грунта, испаряя некоторые атомы и выбрасывая их в атмосферу. Часть из них уходит в космос, другие остаются близко к поверхности", - поясняет Дженнифер Чу из Массачусетского технологического института. "Регулярные метеоритные удары обеспечивают существование этой разреженной атмосферы". Ученые утверждают, что испарение из-за метеоритных ударов является ключевым процессом формирования и поддержания Луной экзосферы.

Фото: freepik

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