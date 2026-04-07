Человек улетел дальше, чем когда-либо: облет Луны открыл неожиданные возможности

Облет Луны американскими астронавтами стал важным шагом для всей мировой науки и подготовки будущих миссий, отметил главный научный сотрудник ИЗМИРАН, доктор физико-математических наук Владимир Обридко. О значении этого события для освоения космоса он рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее издание "Вокруг света" сообщило, что космический корабль "Орион" с экипажем американской лунной миссии "Артемида-2" благополучно совершил запланированный облет Луны продолжительностью около семи часов.

Обридко подчеркнул, что подобные миссии имеют значение не только для одной страны, а для всего человечества, так как открывают путь к дальнейшему освоению Луны и дальнего космоса. По его словам, это необходимый этап для подготовки будущих высадок и научных программ.

"Это очень важное достижение в целом всего человечества. Неважно, что это американцы. Это путь, которым идет вся наука. Все астрономы России приветствуют этот запуск", — говорит физик.

Он отметил, что человечество впервые достигло столь большого расстояния от Земли, а также получило важные данные, включая изображения обратной стороны Луны с высоким разрешением.

"Без этого полета, как предварительного, нельзя было бы двигаться дальше. Мы впервые вышли на такое расстояние, на которое никогда человек не улетал от Земли, больше чем на четыреста тысяч километров, такого до сих пор не было. Мы зафиксировали с высоким разрешением обратную сторону Луны, это отдельный вопрос. Мы готовимся, мы, человечество, к высадке человека на Луне", — отметил Обридко.

Эксперт добавил, что несмотря на ограниченные научные результаты самого облета, его ключевая ценность заключается в отработке технологий и подготовке к будущим миссиям, включая создание лунных баз и развитие международных космических программ.