Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Луна и Земля
Луна и Земля
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Главная / Наука
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:27

Человек улетел дальше, чем когда-либо: облет Луны открыл неожиданные возможности

Облет Луны американскими астронавтами стал важным шагом для всей мировой науки и подготовки будущих миссий, отметил главный научный сотрудник ИЗМИРАН, доктор физико-математических наук Владимир Обридко. О значении этого события для освоения космоса он рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее издание "Вокруг света" сообщило, что космический корабль "Орион" с экипажем американской лунной миссии "Артемида-2" благополучно совершил запланированный облет Луны продолжительностью около семи часов.

Обридко подчеркнул, что подобные миссии имеют значение не только для одной страны, а для всего человечества, так как открывают путь к дальнейшему освоению Луны и дальнего космоса. По его словам, это необходимый этап для подготовки будущих высадок и научных программ.

"Это очень важное достижение в целом всего человечества. Неважно, что это американцы. Это путь, которым идет вся наука. Все астрономы России приветствуют этот запуск", — говорит физик.

Он отметил, что человечество впервые достигло столь большого расстояния от Земли, а также получило важные данные, включая изображения обратной стороны Луны с высоким разрешением.

"Без этого полета, как предварительного, нельзя было бы двигаться дальше. Мы впервые вышли на такое расстояние, на которое никогда человек не улетал от Земли, больше чем на четыреста тысяч километров, такого до сих пор не было. Мы зафиксировали с высоким разрешением обратную сторону Луны, это отдельный вопрос. Мы готовимся, мы, человечество, к высадке человека на Луне", — отметил Обридко.

Эксперт добавил, что несмотря на ограниченные научные результаты самого облета, его ключевая ценность заключается в отработке технологий и подготовке к будущим миссиям, включая создание лунных баз и развитие международных космических программ.

"Готовятся к этому и китайцы, и российские программы тоже готовятся по-разному. Кто-то готовится прилететь и получить часть почвы с Луны. У нас есть программа строительства базы на Луне, строительства постоянно действующей обсерватории. Это шаг, без которого невозможно дальнейшее развитие науки в астрономии", — резюмировал специалист.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet