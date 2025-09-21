Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:09

Луна заварила сюрприз: чайные кусты укоренились в инопланетной почве, как на Земле

Эксперимент в Великобритании показал: чайные кусты развиваются в условиях Луны, марсианский грунт оказался токсичным

Исследователи из Университета Кента (Великобритания) провели необычный эксперимент, который приблизил человечество к решению одной из главных задач будущих космических миссий — выращиванию еды за пределами Земли. Учёные высадили саженцы чая в субстраты, имитирующие почвы Луны и Марса, и сравнили их рост с контрольной группой в земной почве из Девоншира.

Наблюдения велись несколько недель: растения находились в условиях, максимально приближённых к космическим — с контролируемой температурой, влажностью и освещением.

Результаты оказались неожиданными. В "лунной почве" чайные кусты развивались так же успешно, как и на земной, а вот марсианский грунт показал себя полностью непригодным.

"Мы вступаем в новую эпоху освоения космоса, и один из ключевых вопросов — чем будут питаться люди. Эксперимент показывает, что земные культуры, например чай, могут расти в лунных теплицах", — отметил руководитель проекта профессор Найджел Мэйсон.

Соавтор исследования доктор Сара Лопес-Гомоллон добавила:

"Результаты обнадеживают. Мы планируем детальнее изучить физиологию растений в этих условиях и расширить работу на другие культуры".

Сравнение результатов

Тип субстрата Результат Особенности
Лунный Чай укоренился и рос наравне с земным образцом Высокий потенциал для лунных теплиц
Марсианский Рост растений отсутствовал Субстрат оказался токсичным/непригодным
Земной (контроль) Нормальное развитие Базовый показатель

Советы шаг за шагом (как проводят такие эксперименты)

  1. Подготовка субстратов, максимально имитирующих состав почв Луны и Марса.

  2. Высадка одинаковых саженцев в каждый из вариантов.

  3. Создание стабильных условий температуры, освещения и влажности.

  4. Мониторинг роста, укоренения и состояния листьев в течение нескольких недель.

  5. Сравнение с контрольной группой.

  6. Анализ химических реакций субстрата и их влияния на растения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать неподготовленный марсианский субстрат.
    Последствие: Растения не укореняются, развитие прекращается.
    Альтернатива: Изучение методов нейтрализации токсичных элементов.

  • Ошибка: Игнорировать физиологию растения в экстремальных условиях.
    Последствие: Эксперимент не даёт прикладных результатов.
    Альтернатива: Совмещать наблюдения с анализом клеточных процессов.

  • Ошибка: Делать выводы только на примере одного вида.
    Последствие: Недостаточная база данных.
    Альтернатива: Расширять эксперименты на разные культуры.

А что если…

А что если подобные эксперименты подтвердят жизнеспособность не только чая, но и овощей или злаков? Это откроет путь к созданию автономных лунных теплиц, которые смогут снабжать космонавтов свежими продуктами во время длительных миссий.

Плюсы и минусы исследования

Плюсы Минусы
Подтверждена жизнеспособность чая в "лунной" почве Пока проверен только один вид культуры
Практическое значение для космоса и Земли Марсианский субстрат оказался непригодным
Возможность адаптации методов для истощённых почв на Земле Нужны долгосрочные наблюдения

FAQ

Зачем выращивать растения на Луне?
Чтобы обеспечить космонавтов едой и кислородом во время миссий и будущих поселений.

Почему марсианский грунт оказался плохим?
В нём слишком много токсичных соединений, которые подавляют рост растений.

Поможет ли это Земле?
Да, понимание механизмов выживания в бедных условиях даст идеи для восстановления истощённых почв.

Мифы и правда

  • Миф: В космосе невозможно выращивать растения.
    Правда: Эксперименты доказывают обратное — при правильных условиях это реально.

  • Миф: Растения нуждаются только в свете и воде.
    Правда: Состав почвы критически влияет на укоренение и питание.

  • Миф: Лунная почва бесполезна для земных культур.
    Правда: В опыте чайные кусты росли в ней вполне успешно.

Исторический контекст

Попытки вырастить растения в условиях, имитирующих внеземные, ведутся с середины XX века. Первые эксперименты NASA касались пшеницы и салата в гидропонных установках. В 2019 году китайские учёные впервые прорастили семена хлопка в мини-биосфере на борту лунного аппарата "Чанъэ-4". Опыт с чаем стал следующим шагом в этой цепочке.

Три интересных факта

  1. Чай — одно из самых популярных растений на Земле: ежегодно производится более 6 млн тонн.

  2. В гидропонных теплицах на МКС успешно выращивают салат, редис и пшеницу.

  3. Опыт с "лунной" почвой уже дал практическую пользу: корпорация Dartmoor Tea улучшила методы земного выращивания.

