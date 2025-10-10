Луна хранит шрам древнего удара: учёные раскрыли тайну гигантской воронки на её поверхности

Учёные пересмотрели происхождение крупнейшего кратера на Луне — бассейна Южный полюс — Эйткен (South Pole-Aitken, SPA). Новые данные показывают: катастрофическое столкновение, создавшее эту гигантскую впадину, произошло совсем не так, как считалось раньше.

Самое древнее лунное событие

Бассейн SPA образовался около 4,3 миллиарда лет назад, вскоре после рождения Луны. Это одно из самых древних и масштабных столкновений во всей Солнечной системе. Кратер тянется почти на 2500 километров в ширину и достигает 12 километров в глубину - настолько огромен, что его можно считать отпечатком ранней космической катастрофы.

Ранее считалось, что ударный астероид прилетел с юга и ударил в сторону северного полюса Луны, оставив после себя массивные слои выброшенных пород ближе к северной границе бассейна. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature, опровергло эту версию.

"Мы проследили контур бассейна Южный полюс — Эйткен всеми возможными способами. Использовали топографию, гравитацию, модели толщины коры — и независимо от метода, форма всегда сужалась к югу", — пояснил профессор Джеффри Эндрюс-Ханна из Аризонского университета.

Геометрия, которая всё изменила

Анализ показал, что кратер имеет каплевидную форму, сужающуюся к югу. Это говорит о том, что астероид врезался не снизу, а с северной стороны, скользящим ударом. Такой тип столкновения оставляет асимметричный след — как если бы камень скользнул по поверхности воды, оставив вытянутую борозду.

Учёные сравнили бассейн SPA с крупными кратерами на Марсе — Гелласом и Утопией, где направление падения известно достоверно. Геометрические сходства убедили исследователей, что Луна пережила схожий "космический удар сбоку".

Сравнение: старая и новая модели происхождения кратера

Параметр Ранее считалось Новые данные Направление удара С юга к северу С севера к югу Тип столкновения Вертикальный, прямой Скользящий, под углом Форма кратера Круглая Каплевидная Последствия Равномерное распределение выбросов Сильное смещение пород к северу

Советы шаг за шагом: как учёные пришли к выводу

Собрали топографические данные со спутников NASA и миссий LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter). Сопоставили гравитационные карты и модели толщины лунной коры. Построили трёхмерную модель кратера и вычислили направление смещения масс. Сравнили с известными планетарными структурами на Марсе и Меркурии. Проверили альтернативные сценарии, чтобы исключить случайные совпадения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать удар вертикальным.

Последствие: неверные выводы о составе недр Луны.

Альтернатива: рассматривать наклонный сценарий, объясняющий асимметрию кратера.

Ошибка: игнорировать геометрию кратера.

Последствие: упущенные данные о направлении распространения пород.

Альтернатива: комплексный анализ рельефа и гравитации.

Ошибка: ограничиваться данными с орбиты.

Последствие: невозможность подтвердить гипотезу о составе пород.

Альтернатива: доставка образцов с края бассейна для лабораторного анализа.

А что если удар изменил саму Луну?

Если астероид прилетел с севера, это могло перераспределить вещество внутри Луны. Такой удар способен был переместить плотные слои ближе к обратной стороне, объясняя, почему южный полюс Луны отличается по составу от остальной поверхности. Это также могло повлиять на охлаждение внутреннего магматического океана и ускорить формирование коры.

Плюсы и минусы новой гипотезы

Аспект Плюсы Минусы Подтверждает наблюдаемую форму кратера Соответствует геометрии SPA и другим планетным ударам Требует прямых доказательств Объясняет различия в составе лунных пород Позволяет уточнить эволюцию Луны Основано на моделировании Даёт основу для планов миссий Поможет выбрать места посадки для сбора образцов Потребует многолетних исследований

FAQ

Почему бассейн Южный полюс — Эйткен так важен?

Он самый древний и крупный ударный кратер Луны, хранящий свидетельства её ранней истории и состава недр.

Можно ли подтвердить гипотезу удар с севера?

Да, но только при доставке образцов из разных частей кратера, где должны различаться породы и следы плавления.

Почему это важно для миссий НАСА?

Миссия "Артемида-3" планирует высадку астронавтов у края бассейна, где могут находиться залежи водяного льда и древние горные породы.

Мифы и правда

Миф: кратер SPA образовался после столкновения с гигантской кометой.

Правда: данные показывают, что виновником был каменистый астероид диаметром около 150 км.

Миф: на Луне нет геологических изменений.

Правда: удары крупных тел постоянно перестраивали её поверхность миллиардами лет.

Миф: древние кратеры бесполезны для исследований.

Правда: именно они хранят ключи к пониманию происхождения Луны и ранней Земли.

Исторический контекст

Бассейн Южный полюс — Эйткен был открыт в 1960-х годах по снимкам миссий Lunar Orbiter. С тех пор он стал объектом пристального внимания — сюда направлялись зонды Clementine, Kaguya и LRO. Каждый из них добавлял детали в головоломку, но только современные гравитационные карты GRAIL позволили увидеть полную структуру.

Три интересных факта