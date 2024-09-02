Сибирские учёные запатентовали неожиданное изобретение — меняющие цвет светящиеся красители

В НГУ запатентовали люминесцентные красители для защиты ценностей от подделок

Учёные Новосибирского государственного университета запатентовали люминесцентные красители для защиты ценностей от подделок, сообщает пресс-служба НГУ в понедельник.

Изобретение стало в некотором роде неожиданным. Исследователи планировали создать на основе химических соединений двух редкоземельных металлов, европия и тербия, люминесцентные индикаторы загрязнения продуктов и окружающей среды пестицидами и тяжёлыми металлами.

"На определённом этапе исследования мы решили попробовать использовать химические соединения, содержащие оба элемента, рассчитывая таким образом ещё больше повысить их эффективность в плане реакции на загрязнители. Эти надежды не оправдались. Но получили другой перспективный результат", — поделился ведущий научный сотрудник лаборатории функциональных материалов на основе кластеров и супрамолекулярных соединений Факультета естественных наук НГУ Андрей Потапов.

Оказалось, что свойства получившихся пигментов — цвет свечения, его продолжительность и смена оттенков в ходе затухания — очень сильно зависят от состава. Отсюда возникла идея использования красителей для защиты от подделок.

"Чтобы проверить подлинность, достаточно посветить на метку ультрафиолетом, а потом сверить полученные показатели с теми, что заявляет производитель или организация, выдавшая документ. И даже при незначительном отклонении в составе красителя — на 1-2% содержания любого из элементов — эти показатели не совпадут", — объяснил Потапов.

Те, кто не доверяет глазам своим, могут проверить соответствие оттенка свечения метки стандартным приложением на смартфоне.

Будучи новинками, разработанные соединения пока отсутствуют на рынке, поэтому подделать их, по сравнению с аналогами на основе лантаноидов, будет непросто.

Красители получились недешёвыми, поэтому массовая печать акцизных марок или "честных знаков" с их применением вряд ли целесообразна. Изобретение может применяться для защиты от фальсификации денег, документов, дорогих товаров.