Бесполезность постоянного ношения согревающих поясов из верблюжьей или собачьей шерсти при болях в пояснице подчеркнул мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, почему чрезмерное увлечение сухим теплом может не только затормозить восстановление, но и навредить организму.

Ранее сообщалось, что подобные аксессуары не обладают доказанной медицинской эффективностью. Лечебные свойства шерсти не выходят за рамки обычного теплового воздействия, которое лишь временно маскирует симптомы. Специалисты подчеркивают, что неоправданное прогревание часто приводит к локальному повышению температуры, что не всегда допустимо при воспалительных процессах.

Керекеша отметил, что исторически на Руси проблемы со спиной решали не укутыванием, а чередованием температурных режимов. По его словам, именно сочетание бани и ледяной проруби тренирует сосуды и стимулирует естественные механизмы регенерации. Эксперт напомнил народную мудрость о том, что "холод лечит, а тепло калечит", указывая на вред постоянного перегрева проблемных зон. Для облегчения состояния важно понимать, как отличить почечную боль от радикулита, так как причины дискомфорта могут быть не связаны с позвоночником.

Специалист пояснил, что основная задача любого воздействия на больную спину — это улучшение кровотока. При погружении в холод происходит резкий рефлекторный спазм сосудов с последующим расширением, что усиливает питание тканей. Постоянное же ношение шерстяных поясов "усыпляет" этот рефлекс, делая кожу сухой и нарушая микроциркуляцию. Хронические нарушения в этой области пагубно влияют на общий тонус организма; так, хроническая боль в пояснице может отражаться даже на состоянии кожи лица и общей привлекательности.

"Показано короткое воздействие тепла, не постоянное, а короткое. На это рассчитаны все физиопроцедуры", — пояснил Керекеша.

Врач предостерег от бесконтрольного использования шерстяных изделий людей с гипертонией и сердечно-сосудистыми патологиями. Избыточное тепло может спровоцировать опасные состояния. При этом важно помнить, что приятное тепло способно обернуться серьезной бедой для сердца, если игнорировать противопоказания.

Также аллергикам стоит опасаться натуральной шерсти из-за риска развития контактного дерматита или отека Квинке. Любые раздражения на теле требуют внимания, особенно когда кожа горит и жжет от внешних раздражителей.

"При заболевании позвоночника лучше зафиксировать больное место корсетом, чтобы снять нагрузку с больного сегмента. Почти всем пациентам, которые приходят ко мне с овечьей шерстью, собачьей шерстью, поясами, я говорю: "Снимаем, одеваем корсет", — рассказал эксперт.

Вместо прогревания невролог рекомендует использовать полужесткие корсеты для ограничения подвижности суставов в период обострения. Однако, чтобы избежать атрофии мышц, фиксацию необходимо совмещать с лечебной физкультурой. Правильно подобранная физическая активность является ключом к восстановлению биохимии организма и долголетию, резюмировал специалист.

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