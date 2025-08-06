"Bad Guy" без бунта: как песни Билли Айлиш стали усыплять, а не будоражить

Могли ли вы представить, что "Bad Guy" может звучать так, будто убаюкивает, а не подталкивает к бунту? Да, теперь это возможно. Знаковые треки Билли Айлиш превратились в колыбельные — и звучат удивительно органично.

Билли Айлиш, но в мире детских снов

Серия Rockabye Baby, известная своими инструментальными версиями мировых хитов в формате колыбельных, готовит к выпуску новый альбом. На этот раз — с песнями Билли Айлиш. Пластинка под названием "Lullaby Renditions of Billie Eilish" появится на стриминговых платформах 15 августа и будет включать 13 треков, охватывающих почти весь творческий путь певицы.

В арсенале музыкантов — ксилофоны, глокеншпили и даже меллотрон, инструмент с магическим ретро-звучанием. Эти средства придают композициям Айлиш не только мягкость, но и неожиданную глубину. От резких, мрачных битов "Bury a Friend" до нежности в "Lunch" — каждую песню будто переосмыслили под тематику сна и уюта.

Список треков — от "ранней" Айлиш до свежих релизов

В альбом вошли как известные и уже почти культовые песни, так и композиции из последнего альбома певицы "Hit Me Hard and Soft". Так, в числе будущих колыбельных — "Happier Than Ever", "Lunch" и, конечно, вирусная "Bad Guy". Последнюю выбрали для продвижения релиза: на днях Rockabye Baby представили короткий анимационный клип с участием животных — медведя, слона, льва и динозавра, которые разыгрывают сцену из оригинального видео, только уже в милой, сонной интерпретации.

Что такое Rockabye Baby — и почему это работает

Проект Rockabye Baby — это не просто подборка треков для сна. Это уже культовая серия, где самые разнообразные композиции — от рок-классики до K-pop — превращаются в инструментальные мелодии с успокаивающим эффектом. За проектом стоит лейбл CMH Records, а его каталог включает более сотни альбомов, среди которых есть адаптации песен Queen, Coldplay, Daft Punk, BTS, Bad Bunny, Тейлор Свифт и других артистов.

Rockabye Baby начинался как нишевый проект, но со временем стал глобальным явлением: общее количество стримов колыбельных версий превысило 3,5 миллиарда. Родители ценят музыку бренда за то, что она не раздражает взрослых ушей и помогает создать приятную атмосферу для сна, не уступая в узнаваемости оригиналам.