Шелуха с лука кажется бесплатной: есть деталь, о которой забывают в магазине

Снимать шелуху с лука в магазине можно без последствий, если не повреждается товар, пояснила кандидат юридических наук, юрист Московского союза садоводов Оксана Васильева. О правовых нюансах такого поведения она рассказала в беседе с NewsInfo.

Ранее издание "Известия" рассказало, что покупателям, которые умышленно снимают в магазинах шелуху с лука для покраски пасхальных яиц, грозит штраф.

Ключевое значение имеет способ, которым покупатель получает луковую шелуху в магазине, акцентирует внимание юрист. Если речь идет о уже отделившихся частях, никакой ответственности не возникает, добавила она.

"Если забирают шелуху, которая оторвалась, валяется, собрали — это одно дело. А если покупатели тем самым нанесли вред товару, это уже гражданско-правовая ответственность. Хотя, кто с ними связываться будет? Подача иска в суд и предъявление претензии будет стоить дороже, чем нанесение ущерба", — пояснила Васильева.

По ее словам, если человек начинает снимать с лука шелуху и тем самым портит товар, магазин вправе потребовать оплату за испорченную продукцию. В таком случае покупателю предложат собрать испорченные луковицы, взвесить их и оплатить как товар, который уже был использован.

При этом специалист подчеркнула, что речь идет именно о гражданско-правовых отношениях, а не о штрафах.

"Штрафы невозможны. Это не административное наказание, это гражданско-правовые отношения. Они должны будут оплатить только стоимость лука и все. Если это зафиксировано на видеокамерах. Административной ответственности нет за порчу товара в данном случае", — добавила она.

Юрист также указала, что из-за незначительности ущерба магазины, как правило, не обращаются ни в суд, ни в полицию, поскольку затраты окажутся выше возможной компенсации.