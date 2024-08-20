Лукашенко рассказал о неутешительном будущем Зеленского

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* может поручить подчиненным ликвидировать действующего президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1".
"И в конце концов тот же Кирилл Буданов* пошлет кого-нибудь — ликвидируют как предателя. Надо не исключать такую возможность", — заявил глава белорусского государства.
Лукашенко считает, что после ухода с поста главы государства Зеленский станет для своего народа предателем.
Кроме того, глава РБ напомнил, что предупреждал своего украинского коллегу, что после смены президента в Соединенных Штатах Вашингтон может отказаться от ранее заключенных договоренностей, призывая строить отношения на основе взаимных интересов. Лукашенко добавил, что Зеленский этого "не понимает".
Фото: en.kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia
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