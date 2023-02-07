Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О Всебелорусском народном собрании". Об этом сообщается на сайте белорусского главы.

Согласно сообщению пресс-службы президента, целью данного закона является "реализация конституционных норм о Всебелорусском народном собрании, закрепление его правового статуса как высшего представительного органа народовластия, а также определение порядка формирования и деятельности ВНС".

ВНС будет утверждать важные направления внутренней и внешней политики, концепцию нацбезопасности, военную доктрину, программы развития в социально-экономическом секторе, предлагать изменения в конституцию Белоруссии и иметь право законодательной инициативы. Кроме того, ВНС может сместить президента страны с должности в случае нарушения им конституции.