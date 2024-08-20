Политолог рассказал, что имел ввиду Лукашенко, говоря о "денацифицированной" Украине

Политолог Барабанов: Лукашенко говорит именно о нацистах, сближающихся вокруг Зеленского

Говоря о "денацифицированной" Украине, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко имеет в виду проблему изменения социальной обстановки на территории бывшей советской республики. Такое заявление в беседе с NewsInfo.Ru сделал программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", доктор политических наук, заведующий кафедрой политики Евросоюза МГИМО Олег Барабанов.

Он подчеркнул, что необходимо с серьезностью и внимательностью относится к заявлениям Лукашенко.

"С моей точки зрения, к выступлению президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко нужно относиться очень серьезно и внимательно. Мы видим его неподдельный интерес к урегулированию конфликта, мы видим различного рода конструктивные предложения, которые звучат из его уст и из уст Минска, в целом", - отметил эксперт.

Барабанов подтвердил слова белорусского лидера, говоря, что сплоченность вокруг Владимира Зеленского на Украине из-за мобилизации и усталости от войны сильно снизилось.

"Он говорит именно о нацистах, не в целом, а о народе, который сближается вокруг Зеленского", - заявил политолог.

На вопрос, когда можно действительно считать, что Украина денацифицирована в нашем понимании, собеседник издания призвал вспомнить слова президента России Владимира Путина, который уже выдвигал мирные инициативы для возможных переговоров. По его словам, после этого, на обсуждение могут быть вынесены вопросы демилитаризации и денацификации.

"Официальная российская позиция, если прямо толковать заявление Путина, состоит в том, что вопросы денацификации, демилитаризации выносятся на будущее на постконфликтный период на переговоры", - заявил Барабанов.

Ранее Александр Лукашенко в интервью телеведущему "Россия 1" Евгению Попову заявил, что "Украина уже деницифицирована" и то, что "нациков уже почти не осталось".

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office