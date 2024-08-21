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Политолог Золотарев: ВСУ пришлось снимать резервы с фронта из-за слов Лукашенко
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Эксперт рассказал, как Лукашенко заставил ВСУ снять резервы с фронта

Политолог Золотарев: ВСУ пришлось снимать резервы с фронта из-за слов Лукашенко

Заявления президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о том, что на южной границе ВСУ наращивают силы, украинскому военному командованию приходиться снимать и без того скудные резервы с фронта. Об этом сообщил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу "Политика".

"Эти заявления заставляют растаскивать и без того небольшие наши резервы", — заявил украинский эксперт.

Золоторев отметил, что на данный момент положение украинских войск на покровском и торецком направлениях очень катастрофичное. При этом он добавил, что плюс к этому добавится переброска некоторых подразделений на север страны к границе с Белоруссией.

Напомним, что ранее Лукашенко сообщил о том, что примерно 10 ударных беспилотников ВСУ нарушили границу республики. В связи с этим глава государства поручил усилить группировку войск на южной границе.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента РФ

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