Лукашенко предостерег страны СНГ от отдаления от России

Лукашенко призвал страны СНГ не отказываться от сотрудничества с Россией

Страны СНГ не должны отказываться от сотрудничества с Российской Федерацией из-за того, что на страну наложили западные санкции. Такое заявление сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что благополучие стран очень сильно зависит друг от друга.

"Подальше от России будем держаться, она под санкциями. Мы как-то боимся попасть под них и так далее. Ищем свою выгоду. Не делайте этого", — призвал Лукашенко своих коллег по СНГ.

Кроме того, он добавил, что государства, которые входят в организацию, нужны каждому, кто в ней находится, потому что нужны только друг другу. В связи с этим белорусский президент призвал все страны-члены СНГ держаться вместе.

Стоит отметить, что ранее посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов обсуждал с главой МИД республики Максимом Рыженковым планы по подписанию между странами договора о безопасности.

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office