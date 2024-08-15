Президент Беларуси заявил, что Россия защитит республику в случае нападения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в случае нападения на республику Рф оперативно введет свои войска на территорию страны. Москва будет обеспечивать поддержку, пока Минск будет принимать первый удар.

"Согласно договоренностям, Россия вводит определенные войсковые подразделения в Белоруссию. Мы принимаем первый удар, а затем Россия поддерживает нас из резерва. Это будет общая война для Белоруссии и России против агрессоров", - отметил Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".

По словам Лукашенко, Белоруссия мгновенно и адекватно отреагирует на любую агрессию.

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