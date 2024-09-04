Лукашенко дарует шанс на новую жизнь осужденным за протесты

Пресс-служба белорусского лидера сообщила о решении Александра Лукашенко помиловать еще тридцать человек, признанных виновными в преступлениях, связанных с протестными акциями.
Согласно официальной информации, данный шаг является проявлением милосердия и гуманности по отношению к этим людям, предоставляя им возможность вернуться к обычной жизни, семье и труду.
Среди помилованных — семь представительниц прекрасного пола и двадцать три мужчины. Значительная часть осужденных — это родители несовершеннолетних и малолетних детей.
Предварительное изучение всех кандидатов на помилование осуществляла специальная комиссия по возвращению беглых белорусских оппозиционеров под руководством генерального прокурора Андрея Шведа.
По информации пресс-службы, все помилованные выполнили необходимые условия: подали прошение о прощении, признали свою вину, выразили искреннее раскаяние и пообещали впредь соблюдать закон.
Надзор за дальнейшим поведением освобожденных возложен на Министерство внутренних дел.
Ранее, в августе, Лукашенко уже проявил гуманность, помиловав тридцать человек, осужденных за участие в протестах. В официальных сообщениях имена помилованных не раскрываются.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
В Финляндии заявили о переломном моменте на Украине
Туомас Малинен, преподаватель Хельсинкского университета и специалист в области геополитики, в своём посте в соцсетях оценил серию отставок в украинском правительстве как весомый индикатор предстоящих кардинальных изменений.
Армения заявила о стремлении участвовать в саммите БРИКС
Мнацакан Сафарян, заместитель министра иностранных дел Армении, подтвердил стремление армянской стороны принять участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября.
Знакомый Бена Аффлека заявил, что актёр "сосредоточен на позитиве" после развода
Актёр Бен Аффлек чувствует себя хорошо после развода с певицей Дженнифер Лопес.
Оператор связи Tele2 провёл ребрендинг и сменил название на t2
Российская телекоммуникационная компания Tele2 осуществила ребрендинг и поменяла название на t2. Об этом информировала организация на своём сайте.