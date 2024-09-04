Лукашенко дарует шанс на новую жизнь осужденным за протесты

Президент Белоруссии помиловал 30 заключенных, осужденных за участие в протестах

Пресс-служба белорусского лидера сообщила о решении Александра Лукашенко помиловать еще тридцать человек, признанных виновными в преступлениях, связанных с протестными акциями.

Согласно официальной информации, данный шаг является проявлением милосердия и гуманности по отношению к этим людям, предоставляя им возможность вернуться к обычной жизни, семье и труду.

Среди помилованных — семь представительниц прекрасного пола и двадцать три мужчины. Значительная часть осужденных — это родители несовершеннолетних и малолетних детей.

Предварительное изучение всех кандидатов на помилование осуществляла специальная комиссия по возвращению беглых белорусских оппозиционеров под руководством генерального прокурора Андрея Шведа.

По информации пресс-службы, все помилованные выполнили необходимые условия: подали прошение о прощении, признали свою вину, выразили искреннее раскаяние и пообещали впредь соблюдать закон.

Надзор за дальнейшим поведением освобожденных возложен на Министерство внутренних дел.

Ранее, в августе, Лукашенко уже проявил гуманность, помиловав тридцать человек, осужденных за участие в протестах. В официальных сообщениях имена помилованных не раскрываются.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)﻿