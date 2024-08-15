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Лукашенко назвал одно условие для применения тактического ядерного оружия
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Президент Белоруссии: тактическое ядерное оружие будет применено лишь в случае пересечения границы Союзного государства

Лукашенко назвал одно условие для применения тактического ядерного оружия

Белоруссия не планирует использовать ядерное оружие до тех пор, пока противник не пересечет границу Союзного государства. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью программе "Вести недели".

"Мы не намерены применять какое-либо оружие, если вы не пересечете нашу государственную границу. Она же является границей нашего Союзного государства," - подчеркнул глава Белоруссии.

По мнению Лукашенко, вокруг Белоруссии и России уже нажали на все "красные кнопки", и остается только нажать "самую красную".

Фото: commons.wikimedia.org

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