Президент Белоруссии: тактическое ядерное оружие будет применено лишь в случае пересечения границы Союзного государства

Белоруссия не планирует использовать ядерное оружие до тех пор, пока противник не пересечет границу Союзного государства. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью программе "Вести недели".

"Мы не намерены применять какое-либо оружие, если вы не пересечете нашу государственную границу. Она же является границей нашего Союзного государства," - подчеркнул глава Белоруссии.

По мнению Лукашенко, вокруг Белоруссии и России уже нажали на все "красные кнопки", и остается только нажать "самую красную".

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