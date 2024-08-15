Александр Лукашенко раскритиковал Литву за запрет на въезд белорусских авто

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил литовских политиков в безответственности из-за принятия Литвой "безумного" решения о запрете въезда автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии, сообщает «БелТА».
«Я бы на вашем месте многие вопросы, касающиеся Литвы, не комментировал. Они сами не понимают, что делают. Это настоящие безумцы. В их рядах нет ответственных», - сказал президент республики.
Он добавил, что этот запрет может в итоге пойти на пользу Минску, так как белорусы, лишенные возможности выезжать за границу с целью экономического туризма, будут чаще тратить деньги дома.
Фото: commons.wikimedia.org
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