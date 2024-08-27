Лукашенко рассказал, что другие страны хотят заставить Минск ненавидеть Москву

Республика Беларусь не может принять предложения, вносящиеся со всех сторон. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко во время республиканского педагогического совета, слова которого передает агентство БЕЛТА.

Он утверждает, что Минску со всех сторон подкидывают советы "где-то от чего-то отступить, кого-то освободить". По его словам, его также призывают отвернуться от России.

"Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем", — заявил национальный лидер.

Кроме того, он добавил, что иногда такие сигналы с другой стороны доходят до того, чтобы предложения доходят до него, однако их нельзя принять на 99%. При этом глава государства отметил, что это всего лишь часть вопросов, которые он может озвучить.

Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia