Стало известно о чем Трамп говорил с Лукашенко по телефону перед саммитом с Путиным

В ходе телефонного разговора, состоявшегося сегодня, президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа посетить Минск вместе с семьей. Как стало известно, американский лидер дал положительный ответ на это предложение.

Беседа двух глав государств продолжалась около часа и охватила широкий круг вопросов международной повестки. Среди обсуждаемых тем фигурировали перспективы развития отношений между странами, ситуация на Аляске, а также вопросы освобождения около 1300 заключенных. Особое внимание было уделено обсуждению обстановки в горячих точках, в частности на Украине.

По данным информированных источников, переговоры прошли в конструктивном ключе. Эксперты отмечают, что подобный диалог на высшем уровне может стать важным шагом в нормализации отношений между Беларусью и США, которые в последние годы переживали не лучшие времена.

Интересно, что это первый случай, когда действующий американский президент получает официальное приглашение посетить Беларусь. Ранее подобные визиты не практиковались из-за сложной политической обстановки и санкционного режима.

Аналитики подчеркивают, что предстоящий визит, если он действительно состоится, может кардинально изменить расстановку сил в регионе. Особое значение приобретает тот факт, что Трамп согласился приехать вместе с семьей, что свидетельствует о серьезности намерений сторон, делают вывод эксперты.