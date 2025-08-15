Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Алла Малькова Опубликована сегодня в 18:03

Стало известно о чем Трамп говорил с Лукашенко по телефону перед саммитом с Путиным

Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Беларусь с семьей

В ходе телефонного разговора, состоявшегося сегодня, президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа посетить Минск вместе с семьей. Как стало известно, американский лидер дал положительный ответ на это предложение.

Беседа двух глав государств продолжалась около часа и охватила широкий круг вопросов международной повестки. Среди обсуждаемых тем фигурировали перспективы развития отношений между странами, ситуация на Аляске, а также вопросы освобождения около 1300 заключенных. Особое внимание было уделено обсуждению обстановки в горячих точках, в частности на Украине.

По данным информированных источников, переговоры прошли в конструктивном ключе. Эксперты отмечают, что подобный диалог на высшем уровне может стать важным шагом в нормализации отношений между Беларусью и США, которые в последние годы переживали не лучшие времена.

Интересно, что это первый случай, когда действующий американский президент получает официальное приглашение посетить Беларусь. Ранее подобные визиты не практиковались из-за сложной политической обстановки и санкционного режима.

Аналитики подчеркивают, что предстоящий визит, если он действительно состоится, может кардинально изменить расстановку сил в регионе. Особое значение приобретает тот факт, что Трамп согласился приехать вместе с семьей, что свидетельствует о серьезности намерений сторон, делают вывод эксперты.

Белый дом: Путин и Трамп встретятся в Анкоридже для обсуждения украинского урегулирования 12.08.2025 в 20:58

Саммит на Аляске: стало известно, что президенты США и РФ проведут переговоры в Анкоридже

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски. Как сообщили в Белом доме, переговоры запланированы на 15 августа и будут посвящены поиску путей мирного урегулирования на Украине. Выбор места проведения саммита не случаен. отметили там.

Читать полностью » Сийярто: Венгрия не даст сорвать встречу Путина и Трампа, несмотря на давление ЕС 11.08.2025 в 19:44

Будапешт против Брюсселя: кто хочет вмешаться в саммит лидеров США и РФ

Венгрия готова противостоять попыткам Евросоюза сорвать предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто после телефонного разговора с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.

Читать полностью » Трамп сделал еще одно заявление: Президент России едет в нашу страну, а не мы в его 11.08.2025 в 19:12

Президент США раскрыл детали будущих переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести переговоры с Владимиром Путиным на американской территории. Ранее Трамп заявил, что сам едет в Россию на встречу с Путиным, очевидно, как и полагали некоторые аналитики, что он просто оговорился. По словам Трампа, формат переговоров может быть и трёхсторонним.

Читать полностью » Трамп заявил, что в эту пятницу едет в Россию для встречи с Путиным 11.08.2025 в 18:27

Где состоится саммит: Трамп сообщил о визите не на Аляску, а в Россию

Президент США Дональд Трамп объявил о своем визите в Россию, который запланирован на ближайшую пятницу. В своем заявлении он упомянул о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, однако не уточнил деталей переговоров. При этом политик не стал скрывать недовольства текущей ситуацией в Вашингтоне.

Читать полностью » Bloomberg: Европейские лидеры стремятся к переговорам с Трампом перед встречей с Путиным 10.08.2025 в 22:41

ЕС пытается повлиять на переговоры США и России

Согласно информации агентства Bloomberg, представители Европейского союза предпринимают срочные усилия для организации переговоров с американским президентом Дональдом Трампом до его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Источники, пожелавшие остаться неназванными, сообщили, что европейские политики надеются провести консультации до 15 августа.

Читать полностью » ЕС предлагает направить замороженные активы России для восстановления Украины 10.08.2025 в 22:03

Саммит на Аляске под угрозой: ЕС настаивает на конфискации российских средств

В преддверии саммита России и США на Аляске, запланированного на 15 августа, лидеры Европейского союза обсуждают новые меры давления на Москву. Согласно данным Financial Times, одним из ключевых предложений является использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Общая сумма этих средств оценивается в €190 млрд.

Читать полностью » Рютте: НАТО продолжит военную помощь Киеву независимо от итогов встречи Путина и Трампа 10.08.2025 в 19:17

Гава НАТО сообщил, что альянс готовит новые пакеты помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс продолжит поставки военной помощи Украине независимо от результатов предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, первые два пакета помощи уже согласованы Нидерландами и скандинавскими странами.

Читать полностью » Вэнс: США намерены закончить финансирование конфликта на Украине 10.08.2025 в 19:09

Американцы устали платить: Вашингтон сворачивает финансирование украинской армии

Администрация Дональда Трампа приняла решение о прекращении военной помощи Украине, что может кардинально изменить расстановку сил в конфликте. Как заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире Fox News, Вашингтон намерен сосредоточиться на поисках мирного урегулирования, а не на продолжении финансирования военных действий.

