Как правильно сажать лук-шалот: зелень будет более сочной, а сам лук никогда не загниёт

Лук-шалот следует выращивать на солнечном или частично затененном участке.

Чем лук-шалот отличается от обычного лука

Лук-шалот значительно отличается по вкусу от обычного лука. Он более сочный, без резкого запаха лука, без горечи и имеет сладковатую нотку во вкусе. При приготовлении лук-шалот не мешает вкусу и аромату других продуктов.

Где и как сажать лук-шалот

В первую очередь растению необходимо достаточное количество солнечного света и умеренно увлажненная почва.

Сажайте лук ранней весной или поздней осенью. Перед посадкой нужно срезать шейку луковицы и поместить ее в теплую воду на пару дней.

Старайтесь высаживать луковицы в борозды глубиной от 5 до 7 см. Выдерживайте расстояние между луковыми грядками около 25 см.

После посадки обильно полейте почву теплой водой. Поливайте грядки с луком-шалотом после посадки не реже одного раза в пару дней.

Когда зелень взойдет, сократите полив до двух раз в неделю.

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