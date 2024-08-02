Как правильно сажать лук-шалот: зелень будет более сочной, а сам лук никогда не загниёт

Лук-шалот следует выращивать на солнечном или частично затененном участке.
Чем лук-шалот отличается от обычного лука
Лук-шалот значительно отличается по вкусу от обычного лука. Он более сочный, без резкого запаха лука, без горечи и имеет сладковатую нотку во вкусе. При приготовлении лук-шалот не мешает вкусу и аромату других продуктов.
Где и как сажать лук-шалот
В первую очередь растению необходимо достаточное количество солнечного света и умеренно увлажненная почва.
Сажайте лук ранней весной или поздней осенью. Перед посадкой нужно срезать шейку луковицы и поместить ее в теплую воду на пару дней.
Старайтесь высаживать луковицы в борозды глубиной от 5 до 7 см. Выдерживайте расстояние между луковыми грядками около 25 см.
После посадки обильно полейте почву теплой водой. Поливайте грядки с луком-шалотом после посадки не реже одного раза в пару дней.
Когда зелень взойдет, сократите полив до двух раз в неделю.
Фото: commons.wikimedia.org/Nein Arimasen (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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