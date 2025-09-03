Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Футбольный мяч
Футбольный мяч
© freepik.com by jannoon028 is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:15

Уругваец сорвался после поражения: плевок может дорого стоить Суаресу

Суаресу могут грозить санкции за плевок в сотрудника

Форвард "Интер Майами" Луис Суарес вновь оказался в центре скандала. Как сообщает AS, после финального матча Кубка лиг против "Сиэтл Саундерс" уругваец плюнул в одного из сотрудников соперника.

После финального свистка на поле завязалась потасовка. Суарес сначала эмоционально спорил с представителем "Сиэтла", а затем плюнул ему в лицо. Пока неизвестно, последуют ли за этим дисциплинарные санкции.

Игра прошла в ночь на 1 сентября и завершилась победой "Сиэтл Саундерс" со счётом 3:0. Клуб из Сиэтла завоевал трофей, а "Интер Майами" вместе с Суаресом остался без титула.

В нынешнем сезоне MLS уругвайский нападающий провёл 22 матча, забил 6 голов и сделал 10 результативных передач.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Серхио Бускетс ударил игрока после финала Кубка лиг сегодня в 13:12

Финал превратился в драку: Бускетс шокировал ударом соперника

Серхио Бускетс оказался в центре скандала после финала Кубка лиг: он ударил игрока «Сиэтла», и теперь ему грозит дисквалификация.

Читать полностью » Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пожаловался на задержку рейса и потерю багажа сегодня в 12:08

Перелёт из Парижа в Москву превратился для Сафонова в испытание

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов рассказал о задержке рейса и том, как оказался ночью в Москве без багажа.

Читать полностью » Вячеслав Фетисов назвал хоккей главным видом спорта в России сегодня в 11:06

Футбол или хоккей? Легенда российского спорта ставит точку в споре

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, какой спорт считает номером один в России, и привел яркий пример из недавней игры.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ротач: убрать жир внизу живота помогают подъемы ног и берпи сегодня в 10:03

Как тренироваться, чтобы пресс стал заметным быстрее

Фитнес-эксперт рассказала, какие упражнения помогают проработать нижний пресс и почему важно сочетать нагрузку с восстановлением.

Читать полностью » Тимоти Бёргин: соматическая йога полезна при посттравматическом синдроме сегодня в 9:50

Соматическая йога раскрывает тайные сигналы тела, о которых никто не догадывался

Соматическая йога почти не похожа на привычные практики: меньше асан, больше внутренней работы. Чем она удивляет и какую пользу даёт?

Читать полностью » Сертифицированные тренеры объяснили, как укрепить мышцы живота без оборудования сегодня в 9:30

7 движений, которые уберегут спину от боли и вернут силу телу

Простые, но эффективные упражнения помогут укрепить пресс, улучшить осанку и снизить нагрузку на спину. Узнайте, как правильно их выполнять.

Читать полностью » Эксперты по фитнесу Каллинс и Лабелла оценили эффективность метода тренировок 3-2-1 сегодня в 9:10

3-2-1 — тренировка, которая обещает минус вес и плюс энергия без изнуряющих марафонов

Новая трендовая система 3-2-1 обещает похудение и крепкие мышцы. Но подойдёт ли она именно вам, и как её адаптировать под свой ритм жизни?

Читать полностью » Учёные связали йогу-нидру с нормализацией давления и снижением тревожности сегодня в 8:50

Йога, в которой не нужно двигаться: практика, меняющая тело и сознание

Йога-нидра — практика, в которой не нужны сложные асаны. Узнайте, как она помогает снять стресс, улучшить сон и восстановить силы.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Мужское здоровье: как диета, богатая сахаром, влияет на репродуктивную функцию
Питомцы

Кошки помогают лечить артроз с помощью мурлыканья, по данным врачей
Красота и здоровье

Ортодонт Радько назвала щелчки и хруст в челюсти признаками дисфункции сустава
Наука и технологии

Android внезапно начал тормозить: внутри оказался шпион, использующий Яндекс
Еда

Приготовьте клубничный чизкейк без выпечки с желатином и сливочным сыром
Садоводство

Подкормка спичками: как сера помогает растениям и защищает от вредителей
Туризм

Каппадокия, Троя и Кушченнети вошли в список главных национальных парков Турции
Красота и здоровье

Размер татуировки имеет значение: как это влияет на риск развития рака
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet