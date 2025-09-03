Уругваец сорвался после поражения: плевок может дорого стоить Суаресу

Форвард "Интер Майами" Луис Суарес вновь оказался в центре скандала. Как сообщает AS, после финального матча Кубка лиг против "Сиэтл Саундерс" уругваец плюнул в одного из сотрудников соперника.

После финального свистка на поле завязалась потасовка. Суарес сначала эмоционально спорил с представителем "Сиэтла", а затем плюнул ему в лицо. Пока неизвестно, последуют ли за этим дисциплинарные санкции.

Игра прошла в ночь на 1 сентября и завершилась победой "Сиэтл Саундерс" со счётом 3:0. Клуб из Сиэтла завоевал трофей, а "Интер Майами" вместе с Суаресом остался без титула.

В нынешнем сезоне MLS уругвайский нападающий провёл 22 матча, забил 6 голов и сделал 10 результативных передач.