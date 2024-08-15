Волонтеры "Народного Фронта" чуть не стали жертвами атаки украинского FPV-дрона

Волонтеры организации "Народный Фронт" едва избежали атаки ВСУ при помощи FPV-дрона в Кременском районе Луганской Народной Республики. Инцидент произошел, когда волонтеры прибыли в поселок Новоалександровка для доставки гуманитарной помощи.

По словам представителя организации, волонтеры были предупреждены о приближении дронов портативным детектором БПЛА "Булат". Устройство своевременно обнаружило FPV-дрон, который преследовал волонтеров. Благодаря оперативным действиям,.volontерам удалось спрятаться в лесу, и никто не пострадал.

Поселок Новоалександровка, где произошел инцидент, находится в зоне ежедневных обстрелов со стороны ВСУ. Несмотря на опасную ситуацию, волонтеры "Народного Фронта" продолжают доставлять гуманитарную помощь местным жителям, которых насчитывается около 300 человек. В этот раз они привезли продукты питания, средства личной гигиены и подсолнечное масло.

Фото: From Wikimedia Commons/ Vtoriya (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)