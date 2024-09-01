"Акулье покрытие" для самолета: в Германии увеличили эффективность полетов

Авиаперевозчики в последние годы активно работают над решением двух ключевых задач: уменьшением выбросов углекислого газа и увеличением доходов.

Достижение первой цели, которая заключается в снижении топливных затрат, автоматически приведёт ко второй — уменьшение расходов на закупку топлива позволит компаниям существенно сэкономить.

Одним из перспективных направлений в решении топливного вопроса стал переход на альтернативные источники энергии. Однако, в настоящее время, ни один из них не может сравниться с традиционным авиационным керосином, который обладает почти в 50 раз большей энергетической плотностью по сравнению с водородом, этанолом или литий-ионными аккумуляторами.

Тем не менее, авиакомпания Lufthansa выбрала другой путь для снижения топливных затрат, внедряя передовые технологии. Она начала оснащать свои самолеты инновационным покрытием AeroSHARK, которое уменьшает сопротивление воздушному потоку. Первые четыре самолета Boeing 777-200ER уже получили это покрытие.

Площадь нанесённого вдоль фюзеляжа и гондол двигателей покрытия составила 830 квадратных метров. Уникальность материала заключается в том, что он имитирует структуру кожи акулы с рельефом, размер которого составляет всего 50 микрон. AeroSHARK снижает трение, уменьшая турбулентные потоки в пограничном воздушном слое.

Выбор такого покрытия не случаен. Шероховатая структура кожи акулы позволяет ей снижать сопротивление воды на 10% по сравнению с гладкой поверхностью. Для самолётов это снижение пока менее заметно — всего 1% за рейс, но с учётом огромного количества авиаперевозок даже такая экономия топлива может оказать значительное влияние на затраты компаний.

Фото: commons. wikimedia.org/Lasse Fuss (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)