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Более 80 человек обратилось в скорую помощь из-за шавермы в Карелии
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Более 80 человек обратились за медицинской помощью после употребления шавермы

Более 80 человек обратилось в скорую помощь из-за шавермы в Карелии

В городе Сегежа, расположенном в Карелии, более 80 человек обратились за медицинской помощью после употребления шавермы, как сообщает Министерство здравоохранения республики.

По информации Управления Роспотребнадзора по Карелии, на утро 4 сентября было зарегистрировано 39 экстренных уведомлений о случаях острых кишечных инфекций среди местных жителей. К 8 часам утра 5 сентября в Сегежскую центральную районную больницу обратились 87 человек, которые почувствовали недомогание после употребления шавермы.

В инфекционном отделении на данный момент проходят лечение 26 пациентов, среди которых 16 детей. Остальные получают амбулаторное лечение. За прошедшую ночь было зафиксировано два новых обращения: один ребенок был госпитализирован, а взрослому назначено амбулаторное лечение. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести, но наблюдается улучшение. В больнице имеется все необходимое для лечения, включая медикаменты и бактериофаги.

Ранее республиканское управление Роспотребнадзора сообщало о том, что в образцах, полученных от первых трех заболевших, была выявлена сальмонелла.

В связи с произошедшим были организованы противоэпидемические мероприятия, включая лабораторные исследования материалов от заболевших и контактировавших с ними лиц. Также были отобраны пробы готовой продукции, воды и сырья у индивидуального предпринимателя, занимающегося производством и продажей шавермы. В результате выявленных серьезных нарушений санитарного законодательства был составлен протокол о временном запрете деятельности данного предпринимателя, а материалы дела переданы в суд.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту массового пищевого отравления жителей Сегежи по статье о продаже товаров, не соответствующих требованиям безопасности. Установлено, что местный индивидуальный предприниматель занимался реализацией небезопасной продукции. Мужчина был задержан, а в его торговом павильоне и по месту жительства проведены обыски.

Фото:commons.wikimedia.org Adriano( Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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