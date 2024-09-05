В городе Сегежа, расположенном в Карелии, более 80 человек обратились за медицинской помощью после употребления шавермы, как сообщает Министерство здравоохранения республики.
По информации Управления Роспотребнадзора по Карелии, на утро 4 сентября было зарегистрировано 39 экстренных уведомлений о случаях острых кишечных инфекций среди местных жителей. К 8 часам утра 5 сентября в Сегежскую центральную районную больницу обратились 87 человек, которые почувствовали недомогание после употребления шавермы.
В инфекционном отделении на данный момент проходят лечение 26 пациентов, среди которых 16 детей. Остальные получают амбулаторное лечение. За прошедшую ночь было зафиксировано два новых обращения: один ребенок был госпитализирован, а взрослому назначено амбулаторное лечение. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести, но наблюдается улучшение. В больнице имеется все необходимое для лечения, включая медикаменты и бактериофаги.
Ранее республиканское управление Роспотребнадзора сообщало о том, что в образцах, полученных от первых трех заболевших, была выявлена сальмонелла.
В связи с произошедшим были организованы противоэпидемические мероприятия, включая лабораторные исследования материалов от заболевших и контактировавших с ними лиц. Также были отобраны пробы готовой продукции, воды и сырья у индивидуального предпринимателя, занимающегося производством и продажей шавермы. В результате выявленных серьезных нарушений санитарного законодательства был составлен протокол о временном запрете деятельности данного предпринимателя, а материалы дела переданы в суд.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту массового пищевого отравления жителей Сегежи по статье о продаже товаров, не соответствующих требованиям безопасности. Установлено, что местный индивидуальный предприниматель занимался реализацией небезопасной продукции. Мужчина был задержан, а в его торговом павильоне и по месту жительства проведены обыски.
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