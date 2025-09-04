Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:18

Зелёные помощники для уюта: какие растения выбрать для разных комнат

Флорист Елена Каплина назвала растения, приносящие удачу и гармонию в доме

Комнатные растения давно стали неотъемлемой частью уютного дома. Они не только радуют глаз и освежают интерьер, но и, по мнению флористов, способны влиять на энергетику жилища, помогать бороться со стрессом и даже привлекать удачу. О самых полезных и символичных растениях рассказала флорист Елена Каплина.

Лимонное дерево — символ гармонии

Одним из самых благоприятных растений для дома считается лимон. Его листья очищают воздух, а эфирные масла помогают снизить напряжение. Лимонное дерево ассоциируется с красотой, здоровьем и долголетием, а также привлекает удачу и материальное благополучие.

Лаванда для спокойного сна

Лаванда известна своим нежным ароматом, который создаёт атмосферу умиротворения. Кустарник рекомендуют ставить в спальне или ванной комнате. Такое соседство способствует расслаблению, снимает нервное возбуждение и помогает наладить крепкий сон.

Розмарин для защиты и успеха

По словам эксперта, розмарин обладает сильной защитной энергией. Он помогает очистить пространство от негатива, улучшает концентрацию и привлекает успех. Это растение особенно полезно для тех, кто работает дома или часто сталкивается с повышенными нагрузками.

Фикус — источник процветания

Фикус традиционно считается символом богатства и изобилия. Он наполняет дом позитивной энергией, активно очищает воздух и выделяет кислород. Такое растение не только полезно для здоровья, но и способствует созданию гармоничной атмосферы в доме.

Мята как оберег

Мята освежает пространство, помогает справиться с усталостью и защищает от негативной энергии. Считается, что ароматный кустик способен привлечь удачу в денежных делах. Лучшее место для мяты — спальня: она помогает расслабиться и обеспечивает здоровый сон.

Зелёные обитатели дома способны не только украсить интерьер, но и стать настоящими союзниками в создании уюта и гармонии.

