Uber
Uber
© Wikipedia by Dllu is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:52

Как Lucid собирается выжить: секрет партнёрства с Uber, который пугает инвесторов

Uber инвестировал $300 млн в Lucid и заказал 20 тыс. электрокроссоверов Gravity

Uber сделал крупный шаг в сторону электромобильной революции, вложив $300 млн в компанию Lucid и заказав 20 тысяч кроссоверов Gravity для своего будущего автопарка беспилотных такси. Для Lucid это стратегическое партнерство открывает новые возможности в момент, когда компания сталкивается с финансовыми трудностями и убытками на каждой проданной машине.

Почему инвестиция Uber важна для Lucid

Lucid уже зарекомендовала себя как производитель премиальных электроседанов с впечатляющим запасом хода, однако каждый автомобиль пока приносит компании убытки. Сотрудничество с Uber позволяет Lucid не только получить значительное финансирование, но и гарантированный сбыт большой партии электромобилей. По сути, Uber становится вторым по величине акционером после саудовского фонда, что укрепляет позиции Lucid на рынке и повышает доверие инвесторов.

"20 тысяч машин — только начало, а потенциал партнерства огромен", — отметил глава Lucid Марк Уинтерофф.

Кроме того, компания сможет использовать новые каналы продаж. В планах — прямое предложение автомобилей менеджерам автопарков через платформы вроде YouTube, а также получение дохода от пробега машин в рамках сервисных моделей.

Контекст американского рынка электромобилей

Сейчас для всех производителей EV в США настали непростые времена. Федеральные налоговые льготы, которые стимулировали покупки электромобилей, отменяются, а требования по экологическим стандартам смягчаются. Это может привести к снижению спроса, особенно среди потребителей, ориентированных на цену. Lucid рассчитывает компенсировать эти риски за счет корпоративных клиентов и новых партнерств, таких как Uber.

Конкуренция с Tesla

На фоне этих изменений Lucid фиксирует растущий интерес со стороны бывших клиентов Tesla. Некоторые из них разочаровались в старых моделях конкурента и неоднозначной политике компании Илона Маска. Несмотря на это, Lucid пока не соперничает с Tesla по объемам продаж, но уверенно расширяет модельный ряд и рассматривает выпуск более доступного среднеразмерного кроссовера стоимостью до 50 тысяч долларов к 2028 году.

Стратегические шаги Lucid

  1. Сотрудничество с корпоративными партнерами и автопарками.

  2. Внедрение новых каналов продаж, включая онлайн-платформы.

  3. Получение дохода от эксплуатации машин через сервисные модели.

  4. Расширение линейки моделей и выпуск более доступного кроссовера.

Плюсы и минусы сделки с Uber

Плюсы Минусы
Гарантированный сбыт большой партии машин Сильная зависимость от одного корпоративного клиента
Привлечение инвестиций и рост доверия рынка Требуется масштабная логистика и сервисное обслуживание
Возможность тестирования новых бизнес-моделей Высокие первоначальные затраты на производство

Возможные сценарии развития

А что если Lucid удастся эффективно масштабировать производство? В таком случае компания сможет не только укрепить позиции на корпоративном рынке, но и ускорить выпуск доступных моделей для широкой аудитории. Если же продажи не оправдают ожиданий, убытки останутся высоким барьером для роста.

FAQ

Как выбрать электромобиль для автопарка?
Основные критерии — запас хода, стоимость обслуживания и доступность зарядной инфраструктуры.

Сколько стоит кроссовер Lucid Gravity для корпоративного клиента?
Цена варьируется в зависимости от комплектации, однако крупные закупки, такие как заказ Uber, предусматривают скидки и сервисное сопровождение.

Что лучше для автопарка: Tesla или Lucid?
Выбор зависит от требований к дальности поездки, стоимости эксплуатации и условий гарантии. Lucid предлагает более новые модели с технологичными решениями, но Tesla лидирует по объему производства и сервисной сети.

Интересные факты

  1. Lucid Air был признан одним из самых дальнобойных электромобилей на рынке США.

  2. Компания планирует расширять продажи через цифровые платформы и прямое взаимодействие с корпоративными клиентами.

  3. Сотрудничество с Uber может стать образцом для будущих стратегических альянсов между производителями EV и сервисами такси.

Исторический контекст

Lucid начала производить премиальные электромобили в середине 2010-х годов. Сначала компания фокусировалась на высокотехнологичных седанах, но в последние годы сместила акцент на кроссоверы и корпоративный сегмент. Партнерство с Uber отражает стратегию отрасли, где крупные автопроизводители ищут новые каналы сбыта и финансовую устойчивость через сотрудничество с технологическими платформами.

