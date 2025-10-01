Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Lucid Air Sapphire
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:22

Седан разрывает границы скорости: Lucid Air Sapphire обогнал Porsche и поставил новый рекорд разгона

Lucid Air Sapphire снова удивил автомобильный мир, установив новый рекорд ускорения. Электрические седаны известны мгновенной реакцией на газ и впечатляющей динамикой, но последняя версия Lucid Air смогла превзойти ожидания даже самых требовательных автолюбителей. Испытания, проведённые журналом Motor Trend, показали ошеломляющие результаты: благодаря новым трековым шинам Pirelli P Zero Trofeo RS Elect LM1 седан разогнался до 60 миль в час всего за 1,881 секунды.

Это время оказалось быстрее, чем заявляла сама компания Lucid, и позволило обойти одного из лидеров класса — Porsche Taycan Turbo GT. Четверть мили Lucid Air Sapphire преодолел за 9,03 секунды, что стало рекордом для тестов Motor Trend. Такие показатели подчеркивают, насколько важны не только мощность, но и грамотная настройка шин и аэродинамики для достижения максимальной динамики.

Технические характеристики Sapphire

Sapphire — самая мощная версия Lucid Air. Под капотом скрываются 1234 лошадиные силы и 1430 фунт-фут крутящего момента. Масса автомобиля превышает 2,4 тонны, что делает результаты разгона ещё более впечатляющими. Для сравнения, гиперкары Rimac Nevera и Pininfarina Battista, имеющие мощность более 1900 л. с., разгоняются до 60 миль в час за 1,74 и 1,79 секунды соответственно. Несмотря на это, Lucid удалось приблизиться к показателям лидеров, оставаясь при этом в категории премиум-седанов с высокой практичностью для повседневного использования.

Аэродинамика и прототипы

Lucid активно экспериментирует с аэродинамикой. В прошлом году компания продемонстрировала прототип Air с доработанным обвесом: увеличенным сплиттером, массивным антикрылом и дополнительными вентиляционными отверстиями. Официально эти изменения заявлены как инженерный эксперимент, не предназначенный для серийного производства. Однако подобные шаги намекают на возможность появления ещё более экстремальных версий, которые смогут конкурировать с гиперкарами по динамике.

Сравнение с конкурентами

Модель Мощность Разгон 0-60 миль/ч Четверть мили
Lucid Air Sapphire 1234 л. с. 1,881 с 9,03 с
Porsche Taycan Turbo GT 750-750+ л. с. 2,0 с 9,4 с
Rimac Nevera 1914 л. с. 1,74 с 8,6 с
Pininfarina Battista 1900+ л. с. 1,79 с 8,7 с

Советы шаг за шагом для максимальной динамики

  1. Подберите шины с высокой сцепляемостью для конкретного типа покрытия. Трековые Pirelli P Zero Trofeo RS показали рекордные результаты.

  2. Используйте режимы управления мощностью и рекуперацией, предусмотренные производителем.

  3. Обеспечьте оптимальную аэродинамику — легкий обвес и снижение сопротивления помогают ускорению.

  4. Контролируйте массу автомобиля: лишний груз заметно снижает эффективность ускорения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование качества шин → сниженный разгон и нестабильность → использовать специализированные трековые шины.

  • Пренебрежение аэродинамикой → потеря скорости на прямых → дополнительные сплиттеры и антикрыло.

  • Недооценка массы автомобиля → увеличение времени разгона → минимизация лишнего веса и аккуратная комплектация.

А что если…

Если Lucid решит довести серийный седан до экстремальной аэродинамики прототипа, разгон 0-60 миль/ч может сократиться почти до 1,7 секунды. Это приблизит седан к гиперкарам, но сохранит практичность в повседневной эксплуатации.

Плюсы и минусы Lucid Air Sapphire

Плюсы Минусы
Высокая мощность — 1234 л. с. Цена и доступность ограничены
Уникальная динамика для седана Масса более 2,4 тонн
Передовые трековые шины Экспериментальные аэродинамические решения пока недоступны в серийных моделях
Современные технологии управления Ограничение пробега на высоких скоростях

FAQ

Как выбрать подходящие шины для Lucid Air Sapphire?
Лучше ориентироваться на трековые модели с высоким коэффициентом сцепления, например Pirelli P Zero Trofeo RS Elect.

Сколько стоит такой седан?
Цена Lucid Air Sapphire превышает 200 тысяч долларов, в зависимости от комплектации и опций.

Что лучше для повседневного использования: стандартные шины или трековые?
Для ежедневной езды оптимальны шины с хорошей долговечностью и сцеплением на асфальте, трековые больше подходят для тестов и трека.

Интересные факты

  1. Lucid Air Sapphire оснащён уникальной системой управления мощностью для каждого колеса.

  2. Седан может работать в режиме "Track", оптимизируя передачу крутящего момента.

  3. Использование трековых шин увеличивает сцепление почти на 20% по сравнению с серийными моделями.

