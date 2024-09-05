Автоэксперты назвали ТОП-5 лучших корейских моделей, ввозимых в РФ по параллельному импорту

Hyundai и Kia официально прекратили продажи своих автомобилей в России, но новые машины этих брендов всё ещё можно приобрести в нашей стране благодаря параллельному импорту. Портал Autonews. ru составил список из пяти моделей, которые можно купить на российском рынке за сумму от 2 до 2,5 миллионов рублей.
Например, Kia Soul российской сборки 2022 года с официальной гарантией предлагается по цене от 2,24 до 2,4 миллиона рублей. Версия Kia Soul Prestige с двигателем объёмом 1,6 литра и автоматической коробкой передач стоит 2 миллиона 284 тысячи 900 рублей.
Кроссовер Hyundai Mufasa, импортируемый в Россию, доступен по цене 3 миллиона рублей, но благодаря скидкам по автокредиту и трейд-ину его стоимость можно снизить до 2,356-2,4 миллиона рублей. Этот автомобиль оснащён 2,0-литровым двигателем мощностью 160 лошадиных сил и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Также на рынке представлен кроссовер Kia Seltos как модели российской сборки 2022 года, так и новые модели 2024 года из Китая. Российские версии оснащены двигателями объёмом 1,6 и 2,0 литра, а китайские — 1,5-литровым мотором мощностью 115 лошадиных сил и вариатором. Гарантия на российские машины предоставляется официально, на китайские — 2 года или 100 тысяч километров пробега. Стоимость кроссовера Kia Seltos после применения скидок на автокредит и трейд-ин составляет 2,44 миллиона рублей.
Обновлённая Hyundai Elantra в комплектации Luxe предлагается за 2,145 миллиона рублей со скидкой от дилера, в то время как её стандартная цена составляет 2,86 миллиона рублей. Машина оснащена двигателем мощностью 115 лошадиных сил и вариатором. Другой дилер предлагает такую же Elantra за 2,5 миллиона рублей без скидок, в более богатой комплектации с люком, кожаным салоном и другими опциями.
Среди доступных автомобилей также числится седан Kia K3 второго поколения. Его цена варьируется от 2 до 2,65 миллиона рублей, включая скидки на автокредит и трейд-ин. В базовой комплектации Comfort этот автомобиль включает шесть подушек безопасности, климат-контроль и камеру заднего вида.
Фото: From Wikimedia Commons/ Navigator84 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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