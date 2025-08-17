Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 4:09

Финальный вираж: как волгоградец обошёл соперников в конкурсе профессиональных водителей

Волгоградец Денис Медведев признан лучшим водителем грузовика России

Волгоградец Денис Медведев стал победителем всероссийского конкурса "Лучший водитель России — 2025", продемонстрировав безупречное мастерство управления грузовым транспортом. Соревнования проходили на специально оборудованной площадке у "Волгоград Арены", где участникам предстояло выполнить сложные элементы вождения на многотонных машинах.

В финале Медведев быстрее всех справился с "змейкой", параллельной парковкой, разворотом в ограниченном пространстве и другими испытаниями, оставив позади конкурентов из Тверской, Ленинградской, Московской, Нижегородской областей и других регионов. Особое внимание жюри уделяло не только скорости, но и точности выполнения заданий — за ошибки начислялись штрафные секунды.

Второе место занял Анатолий Мусиенко из Пермского края, а третье — Ильдар Муратов из Тверской области. Помимо стандартных испытаний, водители также демонстрировали навыки управления разными типами тягачей — со шторным полуприцепом и автоцистерной.

Конкурс "Лучший водитель России" ежегодно собирает профессионалов со всей страны, позволяя не только выявить самых искусных водителей, но и повысить стандарты безопасности на дорогах. Победа волгоградского участника подтвердила высокий уровень подготовки водителей региона.

