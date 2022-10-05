Кинотеатр "Родина" запретил возможность комментировать новость про отмену сеанса "Лучшие в аду"

В официальном сообществе кинотеатра "Родина" в социальной сети "ВКонтакте" появился пост о срыве показа фильма "Лучшие в аду", однако администрация запретила пользователям комментировать новость.

Во вторник, 4 октября, в петербургском кинотеатре "Родина" должен был состояться предпремьерный показ фильма "Лучшие в аду" бизнесмена Евгения Пригожина. Но сеанс был отменен, из-за чего просмотр пришлось переносить. В сообществе кинотеатра "Родина" об этом появился целый пост, где отмечается, что никаких сеансов не было, однако возможность комментировать публикацию была отключена.

Ранее журналисты отреагировали на заявление представителей кинотеатра об отсутствии сеансов показа "Лучших в аду", опубликовав билеты, подтверждающие резервацию зала для предпремьерного показа. СМИ пишут, что против демонстрации ленты выступил губернатор Петербурга Александр Беглов.