Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Башня антенн мобильного телефона
Башня антенн мобильного телефона
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mobile_telephone_antennas_tower.jpg by Leon Brooks
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:47

Минцифры даёт зелёный свет 5G — но операторы предупреждают: покрытие не окупится даже к 2040

Минцифры выставит частоты 4800–4990 МГц на аукцион для развертывания 5G в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено ввести технологическую нейтральность частот LTE, что позволит операторам использовать существующие диапазоны 4G для развертывания сетей 5G. Однако доступ к этой опции получат только те компании, которые выиграют аукцион на распределение частот 5G, сообщил заместитель министра Дмитрий Угнивенко на конференции "Телеком перезагрузка".

Аукцион и стартовые условия

Минцифры планирует выставить два лота в диапазоне 4800-4990 МГц:

  • первый — с начальной ценой 26,2 млрд рублей,

  • второй — 21,2 млрд рублей.

Шаг аукциона составит 5% от стартовой стоимости, а задаток для участия - 25%. Общая стартовая сумма превышает 47 млрд рублей.

По словам Угнивенко, торги могут пройти до конца 2025 года, а возможность добавить дополнительные лоты будет зависеть от согласования с силовыми структурами.

"Мы рассчитываем, что аукцион станет драйвером перехода к новым стандартам связи и поможет ускорить внедрение отечественных технологий", — подчеркнул Дмитрий Угнивенко.

Обязательства победителей

Минцифры предлагает привязать результаты аукциона к обязательствам по строительству сетей 5G. Победители должны будут обеспечить поэтапное покрытие российских городов и использовать отечественные базовые станции с российской криптографией.

Согласно проекту, график развертывания сетей выглядит так:

Год Количество городов Количество базовых станций (российского производства)
2026 4 2 000
2027 6 6 000
2028 8 12 000
2029 12 18 000
2030 16 25 000

Угнивенко уточнил, что сроки могут быть изменены в зависимости от готовности отечественного оборудования и модели угроз, которая сейчас разрабатывается совместно с компанией "Криптонит".

"Мы создаём единые требования по сквозной криптографии для всех операторов, чтобы обеспечить доверенную инфраструктуру", — пояснил замминистра.

Мнения операторов: "невыгодно и слишком дорого"

Представители телеком-компаний встретили инициативу настороженно, указав на высокие издержки и технические ограничения диапазона 4800-4990 МГц.

Алексей Маслянкин, директор департамента радиодоступа МТС, сообщил, что у операторов уже используется 670 МГц спектра, при этом ежегодный рост трафика составляет 10-20%, а для 5G выделяется всего 190 МГц, то есть менее трети доступного ресурса.

"При таком объёме частот повышение скорости будет минимальным", — отметил Маслянкин.

Представитель "Мегафона" добавил, что строительство сетей 5G в диапазоне LTE нецелесообразно до массового перехода пользователей на устройства, поддерживающие 5G в этих частотах.

"Сейчас 97% смартфонов не поддерживают 5G в диапазоне 4,8 ГГц", — подтвердила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Директор по связям с госорганами "Мегафона" Владимир Месропян оценил срок окупаемости проекта в 10 лет при росте тарифов в четыре раза. Если же тарифы будут расти умеренно — на уровне 17%, как в среднем по миру, срок окупаемости увеличится до 20 лет.

По расчётам Т2 (бренд Tele2), строительство сетей 5G только в пределах МКАД обойдётся примерно в 100 млрд рублей и окупится за 20-30 лет.

Почему диапазон 4,8-4,99 ГГц вызывает споры

Операторы с 2019 года отмечают, что частоты 4800-4990 МГц не подходят для массового развертывания 5G.
Главные проблемы:

  • низкая дальность действия - требуется больше базовых станций;

  • плохая совместимость устройств - большинство смартфонов не поддерживают этот диапазон;

  • высокие затраты на оборудование и энергопотребление.

В качестве приоритетного операторы называют диапазон 3400-3800 МГц, где поддержка 5G уже реализована в большинстве чипсетов.

"Диапазон 4,8 ГГц можно использовать только как дополнительный — для повышения ёмкости сети, а не для покрытия", — отмечают в отрасли.

Технологическая нейтральность: за и против

Предложенная Минцифры технологическая нейтральность LTE позволит операторам гибко использовать частоты — запускать на них и 4G, и 5G. Это решение поддерживают отраслевые аналитики, поскольку оно даёт плавный переход к новым стандартам.

Директор по развитию услуг "Телеком биржи" Анастасия Биджелова считает, что эта мера поможет оптимизировать распределение трафика и снизить нагрузку на действующие сети.

"Нейтральность частот позволит операторам гибко использовать ресурсы и постепенно переходить на 5G без резких затрат. Однако высокая стартовая цена аукциона вызывает вопросы относительно его экономической целесообразности", — пояснила Биджелова.

Что дальше

Минцифры ожидает согласования условий аукциона с силовыми ведомствами и регуляторами.
После этого будет утверждён порядок выдачи лицензий и механизм контроля за строительством сетей.

Эксперты считают, что запуск 5G в России в массовом масштабе возможен не ранее 2027-2028 годов, когда появятся доступные отечественные базовые станции и смартфоны с поддержкой нужных диапазонов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Профессор Беркли Хани Фарид заявил о кризисе на рынке труда для IT-выпускников сегодня в 3:36
Сын астрофизика — без работы, выпускники Беркли — в растерянности: что происходит с рынком IT

Профессор Беркли Хани Фарид заявил, что выпускникам компьютерных специальностей становится всё труднее найти работу. Он призвал студентов развивать навыки на стыке дисциплин и искать применение информатике за пределами Big Tech.

Читать полностью » Gemini 2.5 научилась работать с сайтами и приложениями как человек — Google DeepMind сегодня в 2:26
ИИ, который не объясняет, а делает: Google научила Gemini кликать, вводить и работать в браузере

Google DeepMind представила Gemini 2.5 Computer Use — режим, в котором ИИ действует прямо в интерфейсе сайта, заполняя формы, кликая по кнопкам и автоматизируя задачи в браузере.

Читать полностью » Google представила систему Health AI Agents с многоагентной архитектурой Personal Health Agent сегодня в 1:16
Вместо одного "Доктора-GPT" — целая команда: как Google придумала нового ИИ-помощника по здоровью

Google представила концепцию персонального агента здоровья (PHA) — многоагентную систему на базе Gemini 2.0, где три ИИ-агента работают вместе: анализируют данные, проверяют факты и поддерживают пользователя.

Читать полностью » Samsung представила 200-МП сенсор ISOCELL HP5 с улучшенной светочувствительностью сегодня в 0:16
200 мегапикселей в кармане: Samsung показала сенсор, который видит больше, чем глаз

Samsung представила 200-МП сенсор ISOCELL HP5 — компактную и мощную камеру с улучшенным шумоподавлением, автофокусом Super QPD и поддержкой HDR 13-бит.

Читать полностью » Thales представила первую в мире смарт-карту с защитой от квантовых атак вчера в 23:26
Банковская карта, паспорт и пропуск в одном — и всё это под защитой от атак: смарт-карта от Thales не боится взлома из будущего

Thales представила первую в мире смарт-карту, устойчивую к атакам квантовых компьютеров. MultiApp 5.2 Premium PQC получила сертификат безопасности EAL 6+2 и готова к использованию в гос- и финсекторе.

Читать полностью » Новая прошивка 8A358 улучшает стабильность и работу шумоподавления в AirPods — MacRumors вчера в 22:46
Наушники стали умнее, чем кажутся: Apple "тихо" прокачала AirPods до нового уровня

Apple выпустила новую прошивку для AirPods Pro и AirPods 4. Почему компания хранит молчание о новшествах и как правильно установить обновление — разбираемся подробно.

Читать полностью » Microsoft отложила повышение цены Xbox Game Pass Ultimate в пяти странах вчера в 21:18
$30 — но не для всех: Microsoft даёт "ценовую передышку" игрокам из пяти стран

Microsoft отложила повышение стоимости Xbox Game Pass Ultimate в пяти странах. Действующие подписчики сохранят старую цену, но новые пользователи будут платить $30 в месяц.

Читать полностью » AliExpress СНГ назвал самые популярные планшеты 2025 года вчера в 20:41
Планшетная лихорадка охватила 2025-й: какие модели сметают с витрин AliExpress

Какие планшеты стали хитами AliExpress в 2025 году? От Redmi Pad SE до игрового Lenovo Legion Y700 — разбираем тренды, цены и главные ошибки покупателей.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат Оливье с языком получается нежным
Культура и шоу-бизнес
Deadline: Скарлетт Йоханссон может сыграть Матушку Готель в ремейке "Рапунцель" от Disney
Спорт и фитнес
Эксперты: короткие интервальные тренировки повышают выносливость и ускоряют метаболизм
Туризм
Что посмотреть в Переславле-Залесском: монастыри, Кремль и исторический центр города
Авто и мото
ГАИ назвала девять скрытых функций автомобилей, повышающих безопасность и комфорт
Садоводство
Морозостойкие сорта граната выдерживают до минус семнадцати градусов — агроном Кожевникова
Авто и мото
Mercedes-Benz: завод в Сан-Бернарду-ду-Кампу выпустил 2,5 млн автомобилей за 70 лет
Наука
NASA: второе подряд суперлуние осени 2025 года ожидается в начале ноября
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet