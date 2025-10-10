Минцифры даёт зелёный свет 5G — но операторы предупреждают: покрытие не окупится даже к 2040

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено ввести технологическую нейтральность частот LTE, что позволит операторам использовать существующие диапазоны 4G для развертывания сетей 5G. Однако доступ к этой опции получат только те компании, которые выиграют аукцион на распределение частот 5G, сообщил заместитель министра Дмитрий Угнивенко на конференции "Телеком перезагрузка".

Аукцион и стартовые условия

Минцифры планирует выставить два лота в диапазоне 4800-4990 МГц:

первый — с начальной ценой 26,2 млрд рублей ,

второй — 21,2 млрд рублей.

Шаг аукциона составит 5% от стартовой стоимости, а задаток для участия - 25%. Общая стартовая сумма превышает 47 млрд рублей.

По словам Угнивенко, торги могут пройти до конца 2025 года, а возможность добавить дополнительные лоты будет зависеть от согласования с силовыми структурами.

"Мы рассчитываем, что аукцион станет драйвером перехода к новым стандартам связи и поможет ускорить внедрение отечественных технологий", — подчеркнул Дмитрий Угнивенко.

Обязательства победителей

Минцифры предлагает привязать результаты аукциона к обязательствам по строительству сетей 5G. Победители должны будут обеспечить поэтапное покрытие российских городов и использовать отечественные базовые станции с российской криптографией.

Согласно проекту, график развертывания сетей выглядит так:

Год Количество городов Количество базовых станций (российского производства) 2026 4 2 000 2027 6 6 000 2028 8 12 000 2029 12 18 000 2030 16 25 000

Угнивенко уточнил, что сроки могут быть изменены в зависимости от готовности отечественного оборудования и модели угроз, которая сейчас разрабатывается совместно с компанией "Криптонит".

"Мы создаём единые требования по сквозной криптографии для всех операторов, чтобы обеспечить доверенную инфраструктуру", — пояснил замминистра.

Мнения операторов: "невыгодно и слишком дорого"

Представители телеком-компаний встретили инициативу настороженно, указав на высокие издержки и технические ограничения диапазона 4800-4990 МГц.

Алексей Маслянкин, директор департамента радиодоступа МТС, сообщил, что у операторов уже используется 670 МГц спектра, при этом ежегодный рост трафика составляет 10-20%, а для 5G выделяется всего 190 МГц, то есть менее трети доступного ресурса.

"При таком объёме частот повышение скорости будет минимальным", — отметил Маслянкин.

Представитель "Мегафона" добавил, что строительство сетей 5G в диапазоне LTE нецелесообразно до массового перехода пользователей на устройства, поддерживающие 5G в этих частотах.

"Сейчас 97% смартфонов не поддерживают 5G в диапазоне 4,8 ГГц", — подтвердила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Директор по связям с госорганами "Мегафона" Владимир Месропян оценил срок окупаемости проекта в 10 лет при росте тарифов в четыре раза. Если же тарифы будут расти умеренно — на уровне 17%, как в среднем по миру, срок окупаемости увеличится до 20 лет.

По расчётам Т2 (бренд Tele2), строительство сетей 5G только в пределах МКАД обойдётся примерно в 100 млрд рублей и окупится за 20-30 лет.

Почему диапазон 4,8-4,99 ГГц вызывает споры

Операторы с 2019 года отмечают, что частоты 4800-4990 МГц не подходят для массового развертывания 5G.

Главные проблемы:

низкая дальность действия - требуется больше базовых станций;

плохая совместимость устройств - большинство смартфонов не поддерживают этот диапазон;

высокие затраты на оборудование и энергопотребление.

В качестве приоритетного операторы называют диапазон 3400-3800 МГц, где поддержка 5G уже реализована в большинстве чипсетов.

"Диапазон 4,8 ГГц можно использовать только как дополнительный — для повышения ёмкости сети, а не для покрытия", — отмечают в отрасли.

Технологическая нейтральность: за и против

Предложенная Минцифры технологическая нейтральность LTE позволит операторам гибко использовать частоты — запускать на них и 4G, и 5G. Это решение поддерживают отраслевые аналитики, поскольку оно даёт плавный переход к новым стандартам.

Директор по развитию услуг "Телеком биржи" Анастасия Биджелова считает, что эта мера поможет оптимизировать распределение трафика и снизить нагрузку на действующие сети.

"Нейтральность частот позволит операторам гибко использовать ресурсы и постепенно переходить на 5G без резких затрат. Однако высокая стартовая цена аукциона вызывает вопросы относительно его экономической целесообразности", — пояснила Биджелова.

Что дальше

Минцифры ожидает согласования условий аукциона с силовыми ведомствами и регуляторами.

После этого будет утверждён порядок выдачи лицензий и механизм контроля за строительством сетей.

Эксперты считают, что запуск 5G в России в массовом масштабе возможен не ранее 2027-2028 годов, когда появятся доступные отечественные базовые станции и смартфоны с поддержкой нужных диапазонов.