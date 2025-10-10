Минцифры даёт зелёный свет 5G — но операторы предупреждают: покрытие не окупится даже к 2040
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено ввести технологическую нейтральность частот LTE, что позволит операторам использовать существующие диапазоны 4G для развертывания сетей 5G. Однако доступ к этой опции получат только те компании, которые выиграют аукцион на распределение частот 5G, сообщил заместитель министра Дмитрий Угнивенко на конференции "Телеком перезагрузка".
Аукцион и стартовые условия
Минцифры планирует выставить два лота в диапазоне 4800-4990 МГц:
-
первый — с начальной ценой 26,2 млрд рублей,
-
второй — 21,2 млрд рублей.
Шаг аукциона составит 5% от стартовой стоимости, а задаток для участия - 25%. Общая стартовая сумма превышает 47 млрд рублей.
По словам Угнивенко, торги могут пройти до конца 2025 года, а возможность добавить дополнительные лоты будет зависеть от согласования с силовыми структурами.
"Мы рассчитываем, что аукцион станет драйвером перехода к новым стандартам связи и поможет ускорить внедрение отечественных технологий", — подчеркнул Дмитрий Угнивенко.
Обязательства победителей
Минцифры предлагает привязать результаты аукциона к обязательствам по строительству сетей 5G. Победители должны будут обеспечить поэтапное покрытие российских городов и использовать отечественные базовые станции с российской криптографией.
Согласно проекту, график развертывания сетей выглядит так:
|Год
|Количество городов
|Количество базовых станций (российского производства)
|2026
|4
|2 000
|2027
|6
|6 000
|2028
|8
|12 000
|2029
|12
|18 000
|2030
|16
|25 000
Угнивенко уточнил, что сроки могут быть изменены в зависимости от готовности отечественного оборудования и модели угроз, которая сейчас разрабатывается совместно с компанией "Криптонит".
"Мы создаём единые требования по сквозной криптографии для всех операторов, чтобы обеспечить доверенную инфраструктуру", — пояснил замминистра.
Мнения операторов: "невыгодно и слишком дорого"
Представители телеком-компаний встретили инициативу настороженно, указав на высокие издержки и технические ограничения диапазона 4800-4990 МГц.
Алексей Маслянкин, директор департамента радиодоступа МТС, сообщил, что у операторов уже используется 670 МГц спектра, при этом ежегодный рост трафика составляет 10-20%, а для 5G выделяется всего 190 МГц, то есть менее трети доступного ресурса.
"При таком объёме частот повышение скорости будет минимальным", — отметил Маслянкин.
Представитель "Мегафона" добавил, что строительство сетей 5G в диапазоне LTE нецелесообразно до массового перехода пользователей на устройства, поддерживающие 5G в этих частотах.
"Сейчас 97% смартфонов не поддерживают 5G в диапазоне 4,8 ГГц", — подтвердила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
Директор по связям с госорганами "Мегафона" Владимир Месропян оценил срок окупаемости проекта в 10 лет при росте тарифов в четыре раза. Если же тарифы будут расти умеренно — на уровне 17%, как в среднем по миру, срок окупаемости увеличится до 20 лет.
По расчётам Т2 (бренд Tele2), строительство сетей 5G только в пределах МКАД обойдётся примерно в 100 млрд рублей и окупится за 20-30 лет.
Почему диапазон 4,8-4,99 ГГц вызывает споры
Операторы с 2019 года отмечают, что частоты 4800-4990 МГц не подходят для массового развертывания 5G.
Главные проблемы:
-
низкая дальность действия - требуется больше базовых станций;
-
плохая совместимость устройств - большинство смартфонов не поддерживают этот диапазон;
-
высокие затраты на оборудование и энергопотребление.
В качестве приоритетного операторы называют диапазон 3400-3800 МГц, где поддержка 5G уже реализована в большинстве чипсетов.
"Диапазон 4,8 ГГц можно использовать только как дополнительный — для повышения ёмкости сети, а не для покрытия", — отмечают в отрасли.
Технологическая нейтральность: за и против
Предложенная Минцифры технологическая нейтральность LTE позволит операторам гибко использовать частоты — запускать на них и 4G, и 5G. Это решение поддерживают отраслевые аналитики, поскольку оно даёт плавный переход к новым стандартам.
Директор по развитию услуг "Телеком биржи" Анастасия Биджелова считает, что эта мера поможет оптимизировать распределение трафика и снизить нагрузку на действующие сети.
"Нейтральность частот позволит операторам гибко использовать ресурсы и постепенно переходить на 5G без резких затрат. Однако высокая стартовая цена аукциона вызывает вопросы относительно его экономической целесообразности", — пояснила Биджелова.
Что дальше
Минцифры ожидает согласования условий аукциона с силовыми ведомствами и регуляторами.
После этого будет утверждён порядок выдачи лицензий и механизм контроля за строительством сетей.
Эксперты считают, что запуск 5G в России в массовом масштабе возможен не ранее 2027-2028 годов, когда появятся доступные отечественные базовые станции и смартфоны с поддержкой нужных диапазонов.
