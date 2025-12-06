Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:08

Ложные надежды на воду: как правильно пить воду для здоровья, а не для похудения

Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, что вода не является чудодейственным средством для похудения

Несмотря на мнение, что вода может служить эффективным средством для похудения, диетолог Михаил Гинзбург предостерегает от излишних ожиданий относительно её роли в снижении веса. Он объясняет, что вода разжижает содержимое желудка и способствует улучшению работы ферментов в пищеводе, однако не может заменить полноценную пищу из-за особенностей строения желудка.

Последний имеет складчатую структуру, что способствует быстрому прохождению жидкости через пищеварительный тракт, не давая возможности воде в полной мере воздействовать на процесс похудения.

Влияние температуры воды на здоровье

Гинзбург также отметил, что температура воды не оказывает значительного влияния на процесс похудения. Он предупреждает, что регулярное употребление холодной воды может привести к переохлаждению задней стенки глотки и миндалин, что в свою очередь увеличивает риск простуды. В связи с этим диетолог рекомендует в осенне-зимний период отдавать предпочтение теплым напиткам, которые не создают дополнительных нагрузок на организм.

"Температура воды не играет решающей роли в процессе похудения", — подчеркивает он.

Важно понимать, что охлажденная жидкость может быть не только малополезной для похудения, но и опасной для здоровья в определенных условиях.

Привычка пить воду натощак

Михаил Гинзбург также развенчивает миф о том, что пить воду натощак — обязательное условие для эффективного снижения веса.

"Ничего страшного не произойдет, если человек не выпьет стакан воды сразу после пробуждения. Этот ритуал лишь способствует ускорению метаболизма", — пояснил он.

Таким образом, отказ от утреннего стакана воды не окажет отрицательного воздействия на процесс похудения.

Тем не менее, по словам диетолога, вода комнатной температуры может действительно оказывать определенный эффект на снижение аппетита, что способствует контролю за количеством потребляемой пищи. Этот процесс, однако, никак не связан с задержкой жидкости в организме.

Вода как вспомогательное средство для похудения

Диетолог рекомендует подходить к вопросу употребления воды с учетом её реальной роли в поддержании нормального функционирования организма, а не как к чудодейственному средству для похудения. Вода может быть полезна в регулировании аппетита и улучшении пищеварения, но не стоит рассчитывать на неё как на главный инструмент в борьбе с лишним весом.

