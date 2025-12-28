Ложная тревога о взломе: как жертву заставляют позвонить мошенникам самим

Мошенники все чаще делают ставку не на технический взлом, а на психологическое давление на пользователей портала "Госуслуги". Их основной целью становится получение персональных данных и последующее оформление электронных SIM-карт для использования в преступных схемах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

На что нацелены новые схемы обмана

В МВД отмечают, что в 2025 году приоритетной задачей злоумышленников стало именно воздействие на владельцев учетных записей "Госуслуг". Преступники стремятся не только получить доступ к аккаунту, но и вывести человека в состояние стресса, при котором он сам передает конфиденциальную информацию.

"Приоритетной целью получения доступа к учётной записи "Госуслуг" в 2025 году является психологическое воздействие на владельца, получение его персональных данных и оформление электронных sim-карт для дальнейшего их использования в противоправных целях", — сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Правоохранители подчеркивают, что такие SIM-карты затем применяются в других мошеннических операциях, что затрудняет установление конечных организаторов преступлений.

Почему мошенники меняют тактику

Как пояснили в МВД, изменение подходов связано с усилением антифрод-механизмов на государственных и финансовых онлайн-сервисах. Прямой взлом аккаунтов стал сложнее, поэтому злоумышленники перешли к схемам социальной инженерии.

С начала года фиксируется рост случаев, когда жертву убеждают самой позвонить мошенникам. Для этого преступники имитируют взлом аккаунта онлайн-сервиса и рассылают сообщения с требованием срочно связаться с "технической поддержкой" по поддельному номеру телефона.

Примеры и сопутствующие преступления

Правоохранительные органы также приводят примеры успешного противодействия таким схемам. Так, ранее 68-летняя жительница Санкт-Петербурга, ставшая целью телефонных мошенников, сообщила о происходящем в полицию и помогла задержать курьера. Преступники пытались убедить ее передать 2 млн рублей, однако деньги в итоге изъяты не были.

Кроме того, с начала года в Петербурге зафиксированы мошенничества с полисами ОСАГО на сумму около 20 млн рублей. Всего страховщики подали 93 заявления о преступлениях в страховой сфере, при этом их общее количество по сравнению с прошлыми годами сократилось примерно вдвое.

Повышенные риски в конце года

В МВД обращают внимание, что к концу года мошенники традиционно активизируются, пользуясь предновогодней суетой и снижением бдительности граждан. Ведомство призывает внимательно относиться к любым сообщениям о "взломах", не звонить по незнакомым номерам и не передавать персональные данные третьим лицам.