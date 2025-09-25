Ложка из маминых рук оставляет след на годы: скрытая инфекция разрушает желудок и лишает здоровья

Хронический гастрит и рак желудка чаще всего связаны с воздействием бактерии Helicobacter pylori. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, заведующий кафедрой внутренних болезней Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Сайяр Абдулхаков.

"Даже минимальное количество микроорганизма может быть опасным", — отметил специалист.

Почему Helicobacter pylori опасна

Эта бактерия была признана канцерогеном первого типа ещё в 1994 году. Она способна вызывать хроническое воспаление слизистой желудка, что со временем может привести к гастриту и злокачественным изменениям тканей.

Заражение чаще всего происходит в детстве. Наиболее типичный путь передачи — бытовые привычки родителей:

пробование пищи одной ложкой с ребёнком;

облизывание пустышки;

использование общей посуды.

Симптомы и скрытая опасность

Главная сложность в том, что примерно в половине случаев хронический гастрит не проявляет выраженных симптомов. Человек может даже не подозревать о наличии инфекции, пока болезнь не перейдёт в тяжёлую форму.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : игнорировать обследование ЖКТ до появления болей.

Последствие : позднее выявление гастрита или даже рака желудка.

Альтернатива : проходить профилактическую гастроскопию и анализы до 45 лет.

Ошибка : полагать, что инфекция не лечится.

Последствие : хроническое воспаление и риск осложнений.

Альтернатива : своевременная антибиотикотерапия по назначению врача.

Ошибка: использовать домашние методы (травы, сода) для "лечения желудка".

Последствие: отсутствие результата и прогрессирование болезни.

Альтернатива: обратиться к гастроэнтерологу и пройти полноценное лечение.

Мифы и правда

Миф : Helicobacter pylori есть у всех и она безвредна.

Правда : инфекция может привести к гастриту, язве и онкологии.

Миф : бактерия передаётся только через грязные руки.

Правда : заражение чаще происходит через общую посуду и бытовые привычки в семье.

Миф: если нет боли, значит желудок здоров.

Правда: половина случаев гастрита протекает бессимптомно.

Риск при заражении Helicobacter pylori

Этап Что происходит Возможные последствия Первичное заражение Попадание бактерии в желудок Нет симптомов или лёгкий дискомфорт Хроническое воспаление Раздражение слизистой Гастрит, изжога, тяжесть Длительное течение Изменения клеток слизистой Язва, рак желудка

А что если…

А что если пройти обследование и выявить бактерию заранее? В этом случае лечение антибиотиками позволит полностью избавиться от инфекции и снизить риск развития рака желудка в будущем.

Три интересных факта