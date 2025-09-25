Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Боль под рёбрами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:33

Ложка из маминых рук оставляет след на годы: скрытая инфекция разрушает желудок и лишает здоровья

Гастроэнтеролог Сайяр Абдулхаков назвал бактерии основной причиной гастрита и рака желудка

Хронический гастрит и рак желудка чаще всего связаны с воздействием бактерии Helicobacter pylori. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, заведующий кафедрой внутренних болезней Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Сайяр Абдулхаков.

"Даже минимальное количество микроорганизма может быть опасным", — отметил специалист.

Почему Helicobacter pylori опасна

Эта бактерия была признана канцерогеном первого типа ещё в 1994 году. Она способна вызывать хроническое воспаление слизистой желудка, что со временем может привести к гастриту и злокачественным изменениям тканей.

Заражение чаще всего происходит в детстве. Наиболее типичный путь передачи — бытовые привычки родителей:

  • пробование пищи одной ложкой с ребёнком;

  • облизывание пустышки;

  • использование общей посуды.

Симптомы и скрытая опасность

Главная сложность в том, что примерно в половине случаев хронический гастрит не проявляет выраженных симптомов. Человек может даже не подозревать о наличии инфекции, пока болезнь не перейдёт в тяжёлую форму.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать обследование ЖКТ до появления болей.
    Последствие: позднее выявление гастрита или даже рака желудка.
    Альтернатива: проходить профилактическую гастроскопию и анализы до 45 лет.

  • Ошибка: полагать, что инфекция не лечится.
    Последствие: хроническое воспаление и риск осложнений.
    Альтернатива: своевременная антибиотикотерапия по назначению врача.

  • Ошибка: использовать домашние методы (травы, сода) для "лечения желудка".
    Последствие: отсутствие результата и прогрессирование болезни.
    Альтернатива: обратиться к гастроэнтерологу и пройти полноценное лечение.

Мифы и правда

  • Миф: Helicobacter pylori есть у всех и она безвредна.
    Правда: инфекция может привести к гастриту, язве и онкологии.

  • Миф: бактерия передаётся только через грязные руки.
    Правда: заражение чаще происходит через общую посуду и бытовые привычки в семье.

  • Миф: если нет боли, значит желудок здоров.
    Правда: половина случаев гастрита протекает бессимптомно.

Риск при заражении Helicobacter pylori

Этап Что происходит Возможные последствия
Первичное заражение Попадание бактерии в желудок Нет симптомов или лёгкий дискомфорт
Хроническое воспаление Раздражение слизистой Гастрит, изжога, тяжесть
Длительное течение Изменения клеток слизистой Язва, рак желудка

А что если…

А что если пройти обследование и выявить бактерию заранее? В этом случае лечение антибиотиками позволит полностью избавиться от инфекции и снизить риск развития рака желудка в будущем.

Три интересных факта

  1. Helicobacter pylori открыли в 1982 году австралийские учёные Барри Маршалл и Робин Уоррен, за что в 2005 году они получили Нобелевскую премию.

  2. Бактерия умеет выживать в агрессивной кислой среде желудка благодаря ферменту уреазе, который нейтрализует кислоту.

  3. По статистике, более 50% населения планеты инфицировано Helicobacter pylori, но болезнь развивается не у всех.

