Ложка из маминых рук оставляет след на годы: скрытая инфекция разрушает желудок и лишает здоровья
Хронический гастрит и рак желудка чаще всего связаны с воздействием бактерии Helicobacter pylori. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, заведующий кафедрой внутренних болезней Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Сайяр Абдулхаков.
"Даже минимальное количество микроорганизма может быть опасным", — отметил специалист.
Почему Helicobacter pylori опасна
Эта бактерия была признана канцерогеном первого типа ещё в 1994 году. Она способна вызывать хроническое воспаление слизистой желудка, что со временем может привести к гастриту и злокачественным изменениям тканей.
Заражение чаще всего происходит в детстве. Наиболее типичный путь передачи — бытовые привычки родителей:
-
пробование пищи одной ложкой с ребёнком;
-
облизывание пустышки;
-
использование общей посуды.
Симптомы и скрытая опасность
Главная сложность в том, что примерно в половине случаев хронический гастрит не проявляет выраженных симптомов. Человек может даже не подозревать о наличии инфекции, пока болезнь не перейдёт в тяжёлую форму.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать обследование ЖКТ до появления болей.
Последствие: позднее выявление гастрита или даже рака желудка.
Альтернатива: проходить профилактическую гастроскопию и анализы до 45 лет.
-
Ошибка: полагать, что инфекция не лечится.
Последствие: хроническое воспаление и риск осложнений.
Альтернатива: своевременная антибиотикотерапия по назначению врача.
-
Ошибка: использовать домашние методы (травы, сода) для "лечения желудка".
Последствие: отсутствие результата и прогрессирование болезни.
Альтернатива: обратиться к гастроэнтерологу и пройти полноценное лечение.
Мифы и правда
-
Миф: Helicobacter pylori есть у всех и она безвредна.
Правда: инфекция может привести к гастриту, язве и онкологии.
-
Миф: бактерия передаётся только через грязные руки.
Правда: заражение чаще происходит через общую посуду и бытовые привычки в семье.
-
Миф: если нет боли, значит желудок здоров.
Правда: половина случаев гастрита протекает бессимптомно.
Риск при заражении Helicobacter pylori
|Этап
|Что происходит
|Возможные последствия
|Первичное заражение
|Попадание бактерии в желудок
|Нет симптомов или лёгкий дискомфорт
|Хроническое воспаление
|Раздражение слизистой
|Гастрит, изжога, тяжесть
|Длительное течение
|Изменения клеток слизистой
|Язва, рак желудка
А что если…
А что если пройти обследование и выявить бактерию заранее? В этом случае лечение антибиотиками позволит полностью избавиться от инфекции и снизить риск развития рака желудка в будущем.
Три интересных факта
-
Helicobacter pylori открыли в 1982 году австралийские учёные Барри Маршалл и Робин Уоррен, за что в 2005 году они получили Нобелевскую премию.
-
Бактерия умеет выживать в агрессивной кислой среде желудка благодаря ферменту уреазе, который нейтрализует кислоту.
-
По статистике, более 50% населения планеты инфицировано Helicobacter pylori, но болезнь развивается не у всех.
