Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Два монитора
Два монитора
© unsplash.com by Maxim Tolchinskiy is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Россия
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:45

Рынок труда могут "разжать": РСПП предложил убрать барьеры по опыту для выпускников

РСПП предложил снизить требования к опыту работы для молодых специалистов — Шохин

Проблема, когда выпускнику нужен опыт, чтобы устроиться на работу, а работу без опыта не дают, снова стала темой для обсуждения на высшем уровне. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает снизить требования к опыту работы для молодых специалистов по ряду профессий, чтобы расширить возможности трудоустройства и повысить карьерную мобильность. С инициативой на заседании Госсовета выступил глава РСПП Александр Шохин. Об этом сообщает ТАСС.

Почему требования к опыту назвали завышенными

По словам Шохина, речь идёт не о единичных случаях, а о системной проблеме, связанной с квалификационными характеристиками, зафиксированными в профессиональных стандартах и иных нормативных актах. Он отметил, что требования к уровню образования и практическому стажу в ряде документов явно завышены и не соответствуют реальным условиям рынка труда.

"Требования к опыту практической деятельности и уровню образования в ряде квалификационных характеристик, в частности, приведенных в профессиональных стандартах и иных нормативных актах, явно завышены", — сказал Александр Шохин.

По его словам, это создаёт дополнительные барьеры для трудоустройства выпускников вузов и колледжей и одновременно тормозит карьерный рост уже работающих специалистов. Шохин подчеркнул, что избыточные требования следует пересмотреть, внеся изменения в профессиональные стандарты и другие регулирующие документы.

Как это влияет на мобильность и карьерный рост

Глава РСПП связал проблему завышенных требований с ограничением вертикальной мобильности. По его словам, такие нормы препятствуют продвижению сотрудников и фактически фиксируют рынок в жёстких рамках: даже при наличии знаний и навыков работники не могут претендовать на должности, поскольку формально не соответствуют установленным критериям стажа.

При этом инициативу РСПП он представил как попытку сделать рынок труда более гибким и открытым для молодых специалистов. Снижение требований по опыту для некоторых профессий, по задумке, позволит выпускникам быстрее находить работу, а работодателям — расширить набор кандидатов. В перспективе это может снять часть напряжения на рынке труда, особенно в тех отраслях, где кадровый дефицит сочетается с формальными барьерами.

Что РСПП предлагает изменить в системе подготовки кадров

Шохин также подчеркнул, что качество подготовки специалистов невозможно обеспечить без более активного участия работодателей. По его словам, важно расширять практику, когда бизнес подключается к реализации образовательных программ как в вузах, так и в системе среднего профессионального образования. Он назвал участие работодателей критически важным, поскольку именно они могут дать объективную оценку тому, насколько выпускники соответствуют потребностям экономики.

Кроме того, глава РСПП заявил о необходимости объективной оценки результатов выпускников со стороны работодателей. В этой связи он предложил рассмотреть независимую оценку квалификации как одну из возможных форм государственной итоговой аттестации по программам высшего образования. Он провёл параллель с системой среднего профессионального образования, где уже предусмотрен демонстрационный экзамен как элемент оценки практических навыков.

Что может стать следующим шагом

В логике предложения РСПП пересмотр требований к опыту и уровню образования должен происходить через корректировку профессиональных стандартов и нормативных документов. Это означает, что изменения могут затронуть сразу несколько уровней регулирования — от конкретных квалификационных характеристик до механизма итоговой аттестации. Шохин фактически настаивает на том, что рынок труда нуждается в более реалистичных правилах допуска к профессии и более тесной связи между образованием и работодателями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Амурский тигр стал причиной аварии с четырьмя автомобилями — Госавтоинспекция Хабаровского района сегодня в 15:46
Амурский тигр стал жертвой ДТП: как трагедия на дороге может обернуться для автомобилистов штрафами

Амурский тигр погиб в ДТП на трассе Хабаровск — Владивосток. Водители, покинувшие место происшествия, могут понести административное наказание.

Читать полностью » Воробьёв предложил ввести информатику в школах с начальных классов сегодня в 15:20
Информатика может прийти в начальную школу: Воробьёв предложил учить "цифровой азбуке" с первых классов

Андрей Воробьёв предложил начинать информатику с начальной школы: по его словам, инфраструктура готова, а цифровая жизнь детей начинается ещё в детсаду.

Читать полностью » В Москве остановят движение от Новокосино до Новогиреево на 3 дня — Дептранс сегодня в 14:58
Жёлтая линия метро в Москве уходит на ремонт: участок Новокосино — Новогиреево закроют на три дня

С 9 по 11 января московское метро закроет участок между "Новокосино" и "Новогиреево" для ремонта. Узнайте альтернативные маршруты и детали изменений.

Читать полностью » Интернет в центре Петербурга могут замедлить во время праздников — власти сегодня в 14:20
Сеть под бой курантов: новогодний интернет в центре Петербурга готовят к ограничениям

В новогоднюю ночь центр Петербурга может остаться без привычной скорости мобильного интернета — власти объяснили, где и почему возможны ограничения.

Читать полностью » Беглов заявил, что Петербург украсили к Новому году как полагается сегодня в 13:30
Петербург попал под волну критики за новогоднее оформление: Беглов ответил

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал критику новогоднего оформления города и предложил недовольным перейти к делу.

Читать полностью » Штрафы за шум в Крыму вырастают до 2 тыс рублей — Госсовет Крыма сегодня в 11:48
Шум после десяти станет дорогим: в Крыму резко повысили штрафы за нарушение тишины

В Крыму значительно повысили штрафы за нарушение тишины и навязчивое поведение в общественных местах. Новые правила вводят дополнительные временные ограничения и предусматривают серьёзные санкции для граждан, должностных лиц и организаций.

Читать полностью » Правительство выделяет Крыму 4,2 млрд рублей на автодорогу — кабмин РФ сегодня в 11:37
Южный берег станет ближе: Крыму выделили миллиарды на модернизацию дороги

Правительство России выделит более 4,2 млрд рублей на строительство и реконструкцию автодороги в Крыму. Средства пойдут на развитие трассы Симферополь – Алушта – Ялта и позволят начать возведение нового 16-километрового участка уже в 2025 году.

Читать полностью » Капремонт в Крыму охватывает 789 многоквартирных домов — Гоцанюк сегодня в 11:32
Комфорт вместо износа: масштабный капремонт меняет облик крымских городов

В Крыму в 2025 году капитальный ремонт провели почти в 800 многоквартирных домах. Обновили крыши, фасады, подвалы и входные группы, а также заменили 239 лифтов с истекшим сроком службы.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Мосгорсуд обязал Ларису Долину освободить квартиру в Хамовниках — База
Недвижимость
Собственники квартир не хотят брать ответственность за содержание дома— эксперт по ЖКХ Москвина
Красота и здоровье
Сосудистые звездочки могут сигнализировать о серьезной проблеме — флеболог Богачев
Еда
Для салата с крабовыми палочками требуется нарезка ингредиентов соломкой — повар
Красота и здоровье
Зимние перепады погоды усиливают нагрузку на сосуды — врач-терапевт Лапа
Красота и здоровье
Частое дежавю связывают с тревожностью — врач-психиатр Жесткова
Россия
Путин поддержал расширение бесплатного обучения в вузах
Авто и мото
Спокойная манера вождения снижает внимание инспекторов ГАИ — эксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet