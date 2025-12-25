Рынок труда могут "разжать": РСПП предложил убрать барьеры по опыту для выпускников

Проблема, когда выпускнику нужен опыт, чтобы устроиться на работу, а работу без опыта не дают, снова стала темой для обсуждения на высшем уровне. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает снизить требования к опыту работы для молодых специалистов по ряду профессий, чтобы расширить возможности трудоустройства и повысить карьерную мобильность. С инициативой на заседании Госсовета выступил глава РСПП Александр Шохин. Об этом сообщает ТАСС.

Почему требования к опыту назвали завышенными

По словам Шохина, речь идёт не о единичных случаях, а о системной проблеме, связанной с квалификационными характеристиками, зафиксированными в профессиональных стандартах и иных нормативных актах. Он отметил, что требования к уровню образования и практическому стажу в ряде документов явно завышены и не соответствуют реальным условиям рынка труда.

"Требования к опыту практической деятельности и уровню образования в ряде квалификационных характеристик, в частности, приведенных в профессиональных стандартах и иных нормативных актах, явно завышены", — сказал Александр Шохин.

По его словам, это создаёт дополнительные барьеры для трудоустройства выпускников вузов и колледжей и одновременно тормозит карьерный рост уже работающих специалистов. Шохин подчеркнул, что избыточные требования следует пересмотреть, внеся изменения в профессиональные стандарты и другие регулирующие документы.

Как это влияет на мобильность и карьерный рост

Глава РСПП связал проблему завышенных требований с ограничением вертикальной мобильности. По его словам, такие нормы препятствуют продвижению сотрудников и фактически фиксируют рынок в жёстких рамках: даже при наличии знаний и навыков работники не могут претендовать на должности, поскольку формально не соответствуют установленным критериям стажа.

При этом инициативу РСПП он представил как попытку сделать рынок труда более гибким и открытым для молодых специалистов. Снижение требований по опыту для некоторых профессий, по задумке, позволит выпускникам быстрее находить работу, а работодателям — расширить набор кандидатов. В перспективе это может снять часть напряжения на рынке труда, особенно в тех отраслях, где кадровый дефицит сочетается с формальными барьерами.

Что РСПП предлагает изменить в системе подготовки кадров

Шохин также подчеркнул, что качество подготовки специалистов невозможно обеспечить без более активного участия работодателей. По его словам, важно расширять практику, когда бизнес подключается к реализации образовательных программ как в вузах, так и в системе среднего профессионального образования. Он назвал участие работодателей критически важным, поскольку именно они могут дать объективную оценку тому, насколько выпускники соответствуют потребностям экономики.

Кроме того, глава РСПП заявил о необходимости объективной оценки результатов выпускников со стороны работодателей. В этой связи он предложил рассмотреть независимую оценку квалификации как одну из возможных форм государственной итоговой аттестации по программам высшего образования. Он провёл параллель с системой среднего профессионального образования, где уже предусмотрен демонстрационный экзамен как элемент оценки практических навыков.

Что может стать следующим шагом

В логике предложения РСПП пересмотр требований к опыту и уровню образования должен происходить через корректировку профессиональных стандартов и нормативных документов. Это означает, что изменения могут затронуть сразу несколько уровней регулирования — от конкретных квалификационных характеристик до механизма итоговой аттестации. Шохин фактически настаивает на том, что рынок труда нуждается в более реалистичных правилах допуска к профессии и более тесной связи между образованием и работодателями.