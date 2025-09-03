Как тренироваться, чтобы пресс стал заметным быстрее

Многих людей волнует вопрос, как избавиться от жира в нижней части живота. Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с Men Today поделилась комплексом упражнений и принципами тренировок, которые помогают эффективно справляться с этой проблемой.

Комплекс упражнений для нижнего пресса

По словам специалиста, тренировки должны включать разные виды нагрузок, чтобы прорабатывать мышцы корпуса комплексно. В программу входят:

• круговые движения ногами;

• подъемы ног и бедер;

• шаги в воздухе;

• попеременные подъемы ног;

• берпи;

• подъем ног через препятствие.

Заниматься рекомендуется 2-3 раза в неделю, делая перерывы для восстановления организма.

Важность сбалансированного подхода

Эксперт подчеркивает: добиться результата только за счет отдельных упражнений невозможно. Необходимо грамотно включать в работу все группы мышц корпуса и следить за техникой выполнения.

"Самое важное в тренировках на мышцы живота — правильно задействовать корпус и прорабатывать его, используя сбалансированный подход", — отметила Ротач.

Восстановление и регулярность

После тренировки мышцам необходим отдых, иначе нагрузка приведет не к результату, а к перенапряжению. Поэтому между занятиями обязательно должны быть дни восстановления.

Итог

Сочетание правильной техники, разнообразных упражнений и достаточного восстановления позволяет сделать тренировки эффективными. Такой подход помогает не только убрать лишний жир в области живота, но и укрепить мышцы корпуса в целом.