Приседания больше не универсальны: неожиданные варианты для разных тел

Что, если привычные упражнения для ног выглядят у каждого по-разному? Приседания, выпады или становая тяга — всё это базовые движения, но их вариации позволяют подстроить тренировку под особенности тела и цели. Именно об этом говорит сертифицированный тренер Кери Харви из Нью-Йорка, которая уверена: "Главное — найти такую форму упражнения, при которой вы чувствуете себя в безопасности и можете прогрессировать шаг за шагом".

Почему упражнения выглядят по-разному

Форма движений зависит от телосложения. Людям с более массивным корпусом или бёдрами бывает удобнее делать присед с широкой постановкой ног, чтобы ничто не мешало амплитуде. Кому-то комфортнее выполнять неполные выпады, ограничивая глубину, а при проблемах с суставами лучше заменить прыжок на шаг. "Ваш присед может выглядеть совсем не так, как у соседа по залу, но важно, чтобы он был безопасен именно для вас", — отмечает Харви.

Ключевая мысль: вариации упражнений — это не упрощение, а способ адаптации. Так можно минимизировать нагрузку на суставы, развить гибкость и сделать тренировку более функциональной.

Шесть вариантов для укрепления ног

Харви выделяет несколько движений, которые особенно подходят людям с разными типами фигуры:

Подъём на тумбу с гантелями. Простое и функциональное упражнение, имитирующее подъём по лестнице. Оно укрепляет квадрицепсы и ягодицы, а высоту тумбы можно подобрать индивидуально. Для прогрессии добавляют подъем колена до параллели с полом.

Простое и функциональное упражнение, имитирующее подъём по лестнице. Оно укрепляет квадрицепсы и ягодицы, а высоту тумбы можно подобрать индивидуально. Для прогрессии добавляют подъем колена до параллели с полом. Сумо-присед с гантелью у груди. Широкая стойка снимает нагрузку с талии и позволяет активнее прорабатывать внутренние мышцы бедра. Дополнительный вариант — подъем на носки в верхней точке.

Широкая стойка снимает нагрузку с талии и позволяет активнее прорабатывать внутренние мышцы бедра. Дополнительный вариант — подъем на носки в верхней точке. Гуд морнинг. Базовое движение на отработку наклона таза и спины. Оно укрепляет поясницу и снижает риск травм. Вариация — "стаггер-стэнс", когда одна нога чуть впереди, а нагрузка распределяется неравномерно.

Базовое движение на отработку наклона таза и спины. Оно укрепляет поясницу и снижает риск травм. Вариация — "стаггер-стэнс", когда одна нога чуть впереди, а нагрузка распределяется неравномерно. Присед на ящик. Снижает давление на колени за счёт распределения веса между бёдрами и ягодицами. Когда техника отработана, можно добавить вес.

Снижает давление на колени за счёт распределения веса между бёдрами и ягодицами. Когда техника отработана, можно добавить вес. Сплит-присед. Более стабильный аналог выпада, при котором ноги остаются на месте. Для удобства можно держаться за опору или использовать мягкую подкладку для колена.

Более стабильный аналог выпада, при котором ноги остаются на месте. Для удобства можно держаться за опору или использовать мягкую подкладку для колена. Ягодичный мост. Активирует все группы ягодичных мышц и помогает снимать напряжение с бёдер. Продвинутый вариант — мост с опорой на одну ногу или с дополнительным весом.

Интересный факт

Учёные из Университета Бирмингема отмечают: упражнения с опорой на собственный вес, такие как мост или сплит-присед, снижают нагрузку на суставы и помогают людям с лишним весом безопасно развивать силу. А силовые тренировки в целом повышают метаболизм даже в состоянии покоя.

Индивидуализация тренировки — ключ к успеху. Важно не копировать движения других, а выбирать те варианты, которые подходят именно вашему телу и задачам. Тогда даже базовые упражнения вроде приседов станут комфортными и эффективными.