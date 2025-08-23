Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сжигание жира
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Приседания больше не универсальны: неожиданные варианты для разных тел

Кери Харви назвала безопасные варианты приседаний и выпадов для людей с лишним весом

Что, если привычные упражнения для ног выглядят у каждого по-разному? Приседания, выпады или становая тяга — всё это базовые движения, но их вариации позволяют подстроить тренировку под особенности тела и цели. Именно об этом говорит сертифицированный тренер Кери Харви из Нью-Йорка, которая уверена: "Главное — найти такую форму упражнения, при которой вы чувствуете себя в безопасности и можете прогрессировать шаг за шагом".

Почему упражнения выглядят по-разному

Форма движений зависит от телосложения. Людям с более массивным корпусом или бёдрами бывает удобнее делать присед с широкой постановкой ног, чтобы ничто не мешало амплитуде. Кому-то комфортнее выполнять неполные выпады, ограничивая глубину, а при проблемах с суставами лучше заменить прыжок на шаг. "Ваш присед может выглядеть совсем не так, как у соседа по залу, но важно, чтобы он был безопасен именно для вас", — отмечает Харви.

Ключевая мысль: вариации упражнений — это не упрощение, а способ адаптации. Так можно минимизировать нагрузку на суставы, развить гибкость и сделать тренировку более функциональной.

Шесть вариантов для укрепления ног

Харви выделяет несколько движений, которые особенно подходят людям с разными типами фигуры:

  • Подъём на тумбу с гантелями. Простое и функциональное упражнение, имитирующее подъём по лестнице. Оно укрепляет квадрицепсы и ягодицы, а высоту тумбы можно подобрать индивидуально. Для прогрессии добавляют подъем колена до параллели с полом.
  • Сумо-присед с гантелью у груди. Широкая стойка снимает нагрузку с талии и позволяет активнее прорабатывать внутренние мышцы бедра. Дополнительный вариант — подъем на носки в верхней точке.
  • Гуд морнинг. Базовое движение на отработку наклона таза и спины. Оно укрепляет поясницу и снижает риск травм. Вариация — "стаггер-стэнс", когда одна нога чуть впереди, а нагрузка распределяется неравномерно.
  • Присед на ящик. Снижает давление на колени за счёт распределения веса между бёдрами и ягодицами. Когда техника отработана, можно добавить вес.
  • Сплит-присед. Более стабильный аналог выпада, при котором ноги остаются на месте. Для удобства можно держаться за опору или использовать мягкую подкладку для колена.
  • Ягодичный мост. Активирует все группы ягодичных мышц и помогает снимать напряжение с бёдер. Продвинутый вариант — мост с опорой на одну ногу или с дополнительным весом.

Интересный факт

Учёные из Университета Бирмингема отмечают: упражнения с опорой на собственный вес, такие как мост или сплит-присед, снижают нагрузку на суставы и помогают людям с лишним весом безопасно развивать силу. А силовые тренировки в целом повышают метаболизм даже в состоянии покоя.

Индивидуализация тренировки — ключ к успеху. Важно не копировать движения других, а выбирать те варианты, которые подходят именно вашему телу и задачам. Тогда даже базовые упражнения вроде приседов станут комфортными и эффективными.

