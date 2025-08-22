Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Женские ноги сильнее мужских? Спортивные рекорды рушат привычные стереотипы

Шон Арендт, профессор спортивных наук: мужчины в среднем сильнее женщин в приседе и тяге

Кто сильнее в ногах — мужчины или женщины? Этот вопрос возникает не только у тех, кто впервые приходит в зал, но и у опытных спортсменов. Ведь стереотип живуч: мужчины часами "качает" грудь и бицепсы, а женщины сосредоточены на приседаниях и упражнениях для ягодиц. Кажется логичным, что у женщин нижняя часть тела должна быть сильнее. Но правда куда сложнее.

На деле всё зависит от физиологии, особенностей тренинга и даже распределения мышечных волокон. Учёные, тренеры и спортивные рекорды показывают: в среднем у людей, назначенных мужчинами при рождении (AMAB), больше силовой потенциал, чем у людей, назначенных женщинами при рождении (AFAB). Но если сравнивать не вес тела, а мышечную массу, различия практически исчезают.

Что говорят исследования

"Мужчины выходят вперёд, если оценивать силу в пересчёте на вес тела", — объясняет профессор кафедры спортивных наук Университета Южной Каролины Шон Арендт.

Данные подтверждают и рекорды пауэрлифтинга: в одной весовой категории спортсмены-мужчины стабильно поднимают больше. Например, при массе 90 кг рекорд приседа у мужчин — 371 кг, у женщин — 273 кг. В становой тяге разница достигает примерно 80 килограммов.

Похожие результаты демонстрируют и научные работы: мужчины в среднем выше прыгают и приседают с большими весами. Но если учёные учитывают именно чистую мышечную массу, разница исчезает — сила ног у мужчин и женщин становится почти одинаковой.

Три ключевых фактора различий

Женщины лучше переносят объём тренировок

По словам спортивного тренера Эшли Кавано, у женщин обычно меньше мышц и ниже рост. Штанга проходит более короткий путь, мышцы устают меньше. В итоге женщины могут выполнять больше подходов и повторений, хотя это не всегда означает большую силу.

Разные пропорции силы верхней и нижней частей тела

У мужчин верхняя часть тела значительно мощнее, чем у женщин. Из-за этого может казаться, что женщины "сильнее" именно в ногах. Но на деле у них просто меньше разрыв между верхом и низом.

Соотношение медленных и быстрых мышечных волокон

У женщин больше волокон типа I — "медленных", отвечающих за выносливость. Это помогает им дольше работать с умеренными весами и легче переносить длительные нагрузки. У мужчин же больше быстрых волокон типа II, благодаря которым они лучше справляются с короткими и взрывными движениями.

Советы для развития силы ног

1. Не занижайте свои возможности

"Женщины часто выбирают веса значительно легче, чем способны поднять", — отмечает Арендт. Исследования показывают, что при правильном подходе результаты растут заметно быстрее.

2. Делайте ставку на технику и амплитуду

Кавано подчеркивает: качество выполнения важнее количества. Идеальная техника снижает риск травм и позволяет прогрессировать в силе долгие годы. Как только движение отработано, можно постепенно увеличивать нагрузку, сохраняя контроль.

Да, мужчины в среднем сильнее в нижней части тела при равном весе. Но если смотреть на чистую мышечную массу, разница исчезает. А значит, вместо того чтобы сравнивать себя с другими, важнее сосредоточиться на собственном прогрессе, технике и уверенности в зале.

