Поясница перестанет болеть, если делать это каждый день дома

Когда мы думаем о тренировке кора, в голове сразу всплывают упражнения на пресс. Но мало кто задумывается, что крепкая поясница — это не менее важная часть здорового и функционального тела. Исследователи из Harvard Health Publishing напоминают: укрепление нижней части спины — ключевой элемент любой программы для кора, а игнорировать её - значит повышать риск травм и хронической боли.

И хорошая новость в том, что для этого вовсе не нужны тренажёры из фитнес-клуба. Простые и доступные упражнения можно выполнять дома, на коврике, и они не только укрепят мышцы, но и улучшат гибкость.

Почему поясница так важна

Сильная поясница — это не только про красивую осанку. Она стабилизирует всё тело, помогает сохранять баланс и снижает нагрузку на суставы и позвоночник. По данным журнала Healthcare, сочетание аэробных тренировок, силовых упражнений и растяжки помогает значительно уменьшить хроническую боль и скованность в нижней части спины.

Три простых упражнения для здоровья поясницы

1. Bird Dog (Птица и собака)

Эксперты Американского совета по упражнениям и профессор Стюарт МакГилл называют это упражнение одним из "большой тройки" для здоровья поясницы.

Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени под бёдрами.

Напрягите пресс и слегка подкрутите таз, чтобы выровнять спину.

На выдохе вытяните левую руку вперёд, а правую ногу назад.

Задержитесь, вернитесь в исходное положение и смените сторону.

Следите, чтобы бёдра оставались на одном уровне.

2. Боковая планка (Side Bridge)

Это упражнение тренирует боковые мышцы кора, которые играют важную роль в стабилизации поясницы.

Лягте на левый бок, согнутый локоть под плечом, ноги вместе.

Для упрощённого варианта опирайтесь на колени, для сложного — на стопу.

Поднимите таз, выстроив тело в прямую линию.

Задержитесь, затем повторите на другую сторону.

3. Разгибание спины (Back Extension)

Рекомендовано спортивным отделом Принстонского университета.

Лягте на живот, руки вдоль тела.

Поднимите голову и грудь, одновременно отрывая ноги от пола.

Сведите лопатки, напрягите ягодицы.

Задержитесь, вернитесь в исходное положение.

Советы для лучших результатов

Не ограничивайтесь изолированными упражнениями для поясницы. Развивайте всё тело: пресс, ягодицы, бёдра и плечи. Регулярность и правильная техника — ваши лучшие союзники.

Интересный факт: по данным Американской ассоциации хиропрактиков, более 80% людей хотя бы раз в жизни сталкивались с болью в пояснице, и укрепление кора — один из самых надёжных способов снизить риск повторных проблем.