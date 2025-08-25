Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тяга со штангой
© flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Поясница как ахиллесова пята: одна ошибка в движении — и жизнь меняется

Cleveland Clinic: упражнения для пресса снижают нагрузку на поясницу и уменьшают боль

Когда-то считалось, что боль в пояснице — удел людей старшего возраста. Но статистика говорит иное: по данным клиники Мейо, четыре из пяти взрослых американцев хотя бы раз в жизни испытывали боль в нижней части спины, а четверть сталкивалась с этим всего за последние три месяца.

Причины настолько разнообразны, что избежать риска практически невозможно. Это может быть банальное перенапряжение мышц, смещение или разрыв дисков, неправильный подъём тяжестей, падения или даже привычка сутулиться за столом. Своё влияние оказывают стресс и лишний вес — их роль подтверждает Национальный институт неврологических заболеваний и инсульта (NINDS).

Почему тренировки помогают

Да, покой, медикаменты и грелки работают, но есть и другой путь. Сильная поясница, укреплённые мышцы кора и правильная техника движений способны снять нагрузку с позвоночника и уменьшить боль. Поэтому силовые упражнения для нижней части спины — это не просто фитнес, а профилактика проблем, с которыми сталкивается большинство людей.

Интересный факт: исследования Cleveland Clinic показывают, что упражнения на пресс напрямую укрепляют мышцы, поддерживающие позвоночник, и помогают снизить риск хронической боли.

Базовые упражнения для спины

Становая тяга

Классика силовых тренировок, включающая в работу мышцы спины и задней поверхности бедра. Важно держать гриф ближе к телу, не прогибать поясницу и поднимать вес усилием ног. Начинать лучше с гантелей или гирь, если опыта мало.

Good Morning ("Доброе утро")

Название обманчиво дружелюбное, но упражнение серьёзное. Оно похоже на становую, но корпус опускается почти параллельно полу. Работают мышцы спины в полную силу, а форма и техника здесь важнее веса.

Hollow Hold ("Полая лодочка")

На первый взгляд — упражнение для пресса. Но именно стабилизация корпуса и прижатая к полу поясница превращают его в тренировку для всей зоны кора, включая мышцы спины.

Подъём прямых ног

Простой и эффективный способ прокачать нижний пресс и стабилизировать поясницу. Постепенно можно усложнить, удерживая гантель между стопами.

Советы для безопасных тренировок

  • Начинайте постепенно. Силовые нагрузки требуют адаптации. Давайте мышцам время на восстановление — тренируйтесь через день.
  • Ставьте технику выше веса. Неправильное движение способно усугубить проблемы. Персональный тренер или физиотерапевт помогут отточить форму.
  • Выбирайте многосуставные упражнения. Поднятие коробки или перенос сумок — это те же "функциональные" движения, которые тренируются в зале с помощью приседаний, тяг и жимов.
  • Не забывайте про изоляцию. Гиперэкстензии и упражнения на тренажёрах помогут точечно укрепить поясничный отдел.

    Боль в пояснице — это не приговор. Системные тренировки, внимание к технике и постепенная прогрессия способны вернуть подвижность и силу, снизить нагрузку на позвоночник и улучшить качество жизни.

