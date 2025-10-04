Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
ягодичный мост
ягодичный мост
© freepik
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Боль в пояснице возвращается снова и снова: вот комплекс, который ломает этот круг

Ягодичный мостик и поза кобры укрепляют мышцы спины и уменьшают дискомфорт — эксперты

Боль в пояснице — знакомая многим история. Она входит в число самых частых причин обращения к врачу после простуды. Истоки проблемы разные: от банальных спазмов мышц до заболеваний внутренних органов. Но если неприятные ощущения не требуют срочной медицинской помощи, помочь себе можно регулярными упражнениями. Они укрепляют мышцы, снимают скованность и возвращают телу подвижность.

Почему важно заниматься при боли в пояснице

Чаще всего при дискомфорте в спине ослабевают разгибатели позвоночника. Они отвечают за стабильность корпуса и удержание тела в правильном положении. Ослабленные мышцы не справляются с нагрузкой, и малейшее напряжение — неудобное кресло, неловкий поворот или долгий рабочий день — оборачивается болью. Упражнения работают как профилактика и как "обезболивающее": включают в работу пресс, ягодицы, улучшают кровообращение и постепенно снижают риск рецидива.

Советы шаг за шагом

Чтобы справиться с дискомфортом, можно делать комплекс простых движений. Он не требует инвентаря — достаточно коврика и 12-15 минут времени.

  1. Наклон таза лёжа на спине. Лягте на твёрдую поверхность, согните колени. Прижмите поясницу к полу и слегка приподнимите ягодицы. Держите 5 секунд, расслабьтесь. Повторите 10 раз.

  2. Ягодичный мостик. Поднимите таз, выстроив линию от плеч до коленей. Сильно напрягите ягодицы и медленно опуститесь. Сделайте 10 повторов.

  3. "Мёртвый жук". Прижмите поясницу к полу, поднимите руку и противоположную ногу. Повторите по пять раз на каждую сторону.

  4. Подтягивание колена к груди. Мягко приближайте бедро к животу, удерживайте 30 секунд. Три раза на каждую ногу.

  5. Подтягивание двух коленей. Прижмите бёдра к животу, фиксируйте 30 секунд. Повторите 3 раза.

  6. Растяжка на коленях. Сядьте на пятки, вытянув руки вперёд. Останьтесь на 30 секунд.

  7. Поза кобры на локтях. Поднимите грудь от пола, не отрывая бёдра. Сохраняйте позу 30 секунд, повторите 3 раза.

  8. Скручивание на спине. Колени опустите в сторону, лопатки держите на полу. По 5 повторов на каждую сторону.

  9. "Птица — собака". Стоя на четвереньках, вытягивайте противоположные руку и ногу. Делайте по 5 раз на каждую сторону.

  10. Подъём рук и ног лёжа на животе. Поднимайте по диагонали руку и ногу, всего 10 раз, три подхода.

  11. Разворот сидя. Сидя на стуле, скручивайте корпус, упираясь локтем в колено. По 3-5 повторов.

  12. Сведение лопаток. Согнутые под углом руки разведите назад, удерживайте 5 секунд. Повторите 3-5 раз.

Комплекс подходит как утренняя зарядка или вечернее восстановление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заниматься без разогрева.

  • Последствие: повышенный риск спазмов.

  • Альтернатива: начните с лёгкой разминки или дыхательных упражнений.

  • Ошибка: игнорировать боль и делать упражнения через силу.

  • Последствие: усиление симптомов, возможное повреждение дисков.

  • Альтернатива: используйте эластичные ленты, йога-блоки или мягкие коврики для снижения нагрузки.

  • Ошибка: заниматься редко и ждать результата.

  • Последствие: временный эффект и возврат боли.

  • Альтернатива: встроите упражнения в повседневность, используйте фитнес-приложения и напоминания.

А что если…

Если у вас сидячая работа, можно делать короткие паузы на 2-3 минуты: пройтись, потянуться, сделать несколько круговых движений плечами. Даже минимальная активность снижает нагрузку на позвоночник.

FAQ

Как часто выполнять упражнения?

Ежедневно или хотя бы через день. Допустимы короткие сессии несколько раз в течение рабочего дня.

Сколько длится комплекс?

В среднем 12-15 минут. Можно выполнять частями, добавляя отдельные упражнения в перерывах.

Что лучше: йога или силовые тренировки?

Оба направления полезны. Йога снимает напряжение и развивает гибкость, силовые укрепляют мышцы и защищают позвоночник от перегрузок.

Мифы и правда

  • Миф: "Боль пройдёт сама, стоит полежать".

  • Правда: пассивность усугубляет скованность и делает мышцы слабее.

  • Миф: "Только массаж избавит от боли".

  • Правда: массаж облегчает состояние, но без укрепления мышц эффект недолгий.

  • Миф: "Нельзя тренироваться при боли".

  • Правда: лёгкие упражнения и растяжка безопасны и помогают быстрее восстановиться.

Сон и психология

Хроническая боль усиливается при стрессе и недосыпе. Поддерживайте режим сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время, используйте ортопедический матрас и подушку. Техники релаксации — дыхательные практики, медитация или СПА-процедуры — также снижают уровень напряжения.

Интересные факты

  • У людей, которые хотя бы 3 раза в неделю делают лёгкие упражнения, риск хронической боли в спине снижается почти вдвое.

  • Простая прогулка по парку по эффективности иногда сравнима с таблеткой обезболивающего.

  • По статистике, более 80% взрослых хотя бы раз сталкивались с болью в пояснице.

Исторический контекст

  1. В античности для лечения спины использовали гимнастику и массаж. Врачи Древней Греции рекомендовали купание и упражнения с гирями.

  2. В XIX веке в Европе популярностью пользовалась гимнастика по системе Линг, основанная на растяжке и дыхании.

  3. Сегодня доказано: комплексный подход, включающий упражнения, физиотерапию и правильное питание (например, витамины группы В и магний), работает лучше всего.

Регулярные движения, внимание к телу и немного дисциплины позволяют держать поясницу в порядке и возвращают свободу движений.

