Сидячая работа соревнуется с тяжёлым трудом — кто быстрее доведёт спину до боли

Боль в пояснице может появиться у любого человека — и у офисного сотрудника, который весь день сидит за компьютером, и у грузчика, поднимающего тяжести. Возраст тут почти не имеет значения: неприятные ощущения могут возникнуть и в 20 лет, и в 50. Важно помнить, что спина нередко болит не из-за серьёзной болезни, а потому что организм просто не готов к нагрузке.

"Боль в пояснице может возникать по разным причинам. Одной из них может оказаться обычная неготовность тела к какой-либо физической нагрузке", — пояснил врач спортивной медицины, основатель клиники КТГ Георгий Темичев.

Почему болит поясница

Сидячий образ жизни, малоподвижные будни, тяжёлый физический труд или даже неправильная техника при занятиях в спортзале — всё это повышает риск проблем со спиной. Иногда достаточно резкого наклона или поднятия сумки, чтобы мышцы отреагировали болью.

Чаще всего речь идёт о перенапряжении связок и мышц. Поэтому регулярные упражнения на укрепление спины помогают снизить риск и сохранить подвижность.

Советы шаг за шагом

Чтобы позвонки и мышцы поясницы справлялись с нагрузками, важно выполнять простую профилактическую тренировку дважды в неделю.

Наклоны вперёд

Встаньте прямо, слегка согнув колени. Наклонитесь вперёд, скользя руками по ногам. Двигайтесь до ощущения предела амплитуды, затем возвращайтесь обратно. Делайте 3 подхода по 10 повторений. Румынская становая тяга

Подойдут гантели, штанга или даже тяжёлая сумка. Колени чуть согнуты, спина прямая. Наклон вперёд выполняется за счёт тазобедренных суставов. Когда руки окажутся на середине голеней — возвращайтесь в исходное положение. Для контроля техники можно использовать лёгкую палку вдоль позвоночника. Делайте 4 подхода по 10 повторений. Тяга на одной ноге

Усложнённый вариант: всё то же самое, но с опорой на одну ногу. Следите, чтобы бёдра оставались на одном уровне. Выполняйте по 4 подхода на каждую ногу. "Лодочка"

Лягте на живот, руки под плечами. Поднимите руки и плечи вверх и удерживайте 30 секунд. Повторите 4 раза. Чтобы усилить нагрузку, можно поднять и прямые ноги.

Мифы и правда

Миф: "Спина болит только у пожилых".

Правда: боль может начаться в любом возрасте, особенно при гиподинамии.

Миф: "Лучше лежать и щадить себя".

"Лучше лежать и щадить себя". Правда: умеренные упражнения безопасны и полезны, если нет медицинских противопоказаний.

умеренные упражнения безопасны и полезны, если нет медицинских противопоказаний. Миф: "Помогают только дорогие витамины и мази".

Правда: главная профилактика — движение и грамотная нагрузка. Витамины, массажные подушки и СПА-процедуры могут быть лишь дополнением.

FAQ

Как выбрать отягощение?

Начинайте с лёгких гантелей или даже бутылок с водой. Главное — техника, а не вес.

Сколько времени занимает тренировка?

Полный комплекс можно выполнить за 20-25 минут.

Что лучше при болях — йога или силовые упражнения?

И то, и другое полезно. Йога улучшает гибкость, а силовые укрепляют мышцы. Лучший вариант — комбинировать.

Исторический контекст

Упражнения для укрепления поясницы известны давно. В античности атлеты использовали тяжёлые камни и бревна для тренировок. В XX веке становая тяга стала классическим элементом пауэрлифтинга. А сегодня аналогичные движения активно применяются в фитнесе и ЛФК.

А что если…

Что если боль уже появилась? Важно не терпеть, а обратиться к врачу. Только специалист определит, связаны ли ощущения с перенапряжением или с заболеванием позвоночника. Иногда достаточно курса лечебной физкультуры, иногда нужны физиотерапия и лекарства.

Интересные факты