Сидячая работа соревнуется с тяжёлым трудом — кто быстрее доведёт спину до боли
Боль в пояснице может появиться у любого человека — и у офисного сотрудника, который весь день сидит за компьютером, и у грузчика, поднимающего тяжести. Возраст тут почти не имеет значения: неприятные ощущения могут возникнуть и в 20 лет, и в 50. Важно помнить, что спина нередко болит не из-за серьёзной болезни, а потому что организм просто не готов к нагрузке.
"Боль в пояснице может возникать по разным причинам. Одной из них может оказаться обычная неготовность тела к какой-либо физической нагрузке", — пояснил врач спортивной медицины, основатель клиники КТГ Георгий Темичев.
Почему болит поясница
Сидячий образ жизни, малоподвижные будни, тяжёлый физический труд или даже неправильная техника при занятиях в спортзале — всё это повышает риск проблем со спиной. Иногда достаточно резкого наклона или поднятия сумки, чтобы мышцы отреагировали болью.
Чаще всего речь идёт о перенапряжении связок и мышц. Поэтому регулярные упражнения на укрепление спины помогают снизить риск и сохранить подвижность.
Советы шаг за шагом
Чтобы позвонки и мышцы поясницы справлялись с нагрузками, важно выполнять простую профилактическую тренировку дважды в неделю.
-
Наклоны вперёд
Встаньте прямо, слегка согнув колени. Наклонитесь вперёд, скользя руками по ногам. Двигайтесь до ощущения предела амплитуды, затем возвращайтесь обратно. Делайте 3 подхода по 10 повторений.
-
Румынская становая тяга
Подойдут гантели, штанга или даже тяжёлая сумка. Колени чуть согнуты, спина прямая. Наклон вперёд выполняется за счёт тазобедренных суставов. Когда руки окажутся на середине голеней — возвращайтесь в исходное положение. Для контроля техники можно использовать лёгкую палку вдоль позвоночника. Делайте 4 подхода по 10 повторений.
-
Тяга на одной ноге
Усложнённый вариант: всё то же самое, но с опорой на одну ногу. Следите, чтобы бёдра оставались на одном уровне. Выполняйте по 4 подхода на каждую ногу.
-
"Лодочка"
Лягте на живот, руки под плечами. Поднимите руки и плечи вверх и удерживайте 30 секунд. Повторите 4 раза. Чтобы усилить нагрузку, можно поднять и прямые ноги.
Мифы и правда
-
Миф: "Спина болит только у пожилых".
-
Правда: боль может начаться в любом возрасте, особенно при гиподинамии.
- Миф: "Лучше лежать и щадить себя".
- Правда: умеренные упражнения безопасны и полезны, если нет медицинских противопоказаний.
-
Миф: "Помогают только дорогие витамины и мази".
-
Правда: главная профилактика — движение и грамотная нагрузка. Витамины, массажные подушки и СПА-процедуры могут быть лишь дополнением.
FAQ
Как выбрать отягощение?
Начинайте с лёгких гантелей или даже бутылок с водой. Главное — техника, а не вес.
Сколько времени занимает тренировка?
Полный комплекс можно выполнить за 20-25 минут.
Что лучше при болях — йога или силовые упражнения?
И то, и другое полезно. Йога улучшает гибкость, а силовые укрепляют мышцы. Лучший вариант — комбинировать.
Исторический контекст
Упражнения для укрепления поясницы известны давно. В античности атлеты использовали тяжёлые камни и бревна для тренировок. В XX веке становая тяга стала классическим элементом пауэрлифтинга. А сегодня аналогичные движения активно применяются в фитнесе и ЛФК.
А что если…
Что если боль уже появилась? Важно не терпеть, а обратиться к врачу. Только специалист определит, связаны ли ощущения с перенапряжением или с заболеванием позвоночника. Иногда достаточно курса лечебной физкультуры, иногда нужны физиотерапия и лекарства.
Интересные факты
-
Сидение дольше 4 часов подряд увеличивает нагрузку на поясницу сильнее, чем поднятие штанги.
-
Сильные ягодичные мышцы — лучший помощник в защите поясницы.
-
У профессиональных пловцов боли в спине встречаются реже, чем у представителей большинства других видов спорта.
